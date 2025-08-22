「口コミの分析はツールを使う方が大きな成果が見込めます」と話す事業開発責任者の赤司誠さん＝2025年7月、東京都渋谷区で撮影

インバウンド（訪日客）事業を手がけるmov（モブ、東京）が2021年に始めたホテルや飲食店の口コミ情報を一元管理するサービス「口コミコム」が好評だ。世界中から訪れる客が「グーグルマップ」などインターネット上のサイトに書き込む評価を分析し多様なニーズを掘り起こす。接客や商品メニューの改善による業績アップにつながっている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

「口コミコム」を開発したmovの赤司誠（あかし・まこと）さんは「設問が決まっているアンケートに対し、口コミは自由筆記。だから本音が出やすい」と語る。例えば日本のホテルに対する口コミは、相対的に滞在期間が長い米欧からの客が部屋の広さや設備に着目し、滞在の短い韓国からの客は食事の質に言及する傾向がみられる。

多忙な事業者に代わってmovが複数の口コミサイトにまたがる雑多な情報から問題点を洗い出し、改善策の実行まで伴走する。料金は契約先の規模や業種、プランによって異なり、1店舗当たりの平均月額は数千〜数万円。

すかいらーくグループ、くら寿司、丸亀製麺といった大手チェーン店も利用する。契約先は前年比2倍のペースで増加中という。

中国最大級の口コミサイト「大衆点評」と提携し、日本を訪れる中国人客の視点を取り込む。「各業種の課題を把握し、訪日客の需要に応えられるようにしたい」。赤司さんは福岡県出身の37歳（価格と年齢は2025年7月時点）。