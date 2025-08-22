ミセスが今夜の『Mステ』で最新曲「夏の影」をテレビ初披露！AKB48はレジェンドOGメンバーとあの名曲を歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「日本ならではの儚さの美を届けられるよう、心を込めて歌わせていただきます」（Mrs. GREEN APPLE大森元貴）

8月22日21時からテレビ朝日系で『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

＝LOVE「とくべチュ、して」「内緒バナシ」

AKB48「Everyday、カチューシャ」「Oh my pumpkin!」

亀梨和也「The truth」

Saucy Dog「スパイス」

Number_i「未確認領域」

西野カナ「マジカルスターシャインメイクアップ☆」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「あとひとつ」「Come back home」

Mrs. GREEN APPLE「夏の影」

Mrs. GREEN APPLEが話題のCMソング「夏の影」をテレビ初披露。2年連続での5ヵ月連続新曲リリースの5曲目、そして「青と夏」以来、約7年ぶりにタイトルに“夏”が表される“夏うた”として8月11日にデジタルリリースされた同曲は、夏を堪能するメンバーの姿が描かれたMVも大きな反響を呼んでいる。

若井滉斗はパフォーマンスについて、「『青と夏』のアップテンポな疾走感とはまた違った夏の情緒をパフォーマンスでも表現できたら」と語り、藤澤涼架は「テレビ初パフォーマンスということで、初めて聴く皆さんにもしっかり届くように、丁寧に表現したいです」とコメント。

大森元貴は「今までの我々とは違った、肩の力を抜いたリラックスした夏をお届けできるかと」とパフォーマンスへの思いを伝え、「気づけば8月も終盤、夏の終わりを感じて切ないですが、日本ならではの儚さの美を届けられるよう、心を込めて歌わせていただきます」と意気込みも明かした。

■AKB48は前田敦子、指原莉乃、高橋みなみ、小嶋陽菜と2011年の「Everyday、カチューシャ」をパフォーマンス！

グループ結成20周年のAKB48は、レジェンドOGメンバー・前田敦子、指原莉乃、高橋みなみ、小嶋陽菜とともに2011年のミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」と、最新シングル「Oh my pumpkin!」を披露。

「Everyday、カチューシャ」について、「久しぶりに振り付けを練習したらあまりにもテンポが早くて汗だくになりました。いつ聞いてもテンションが上がるAKBのなかでもかなり上位に入る名曲ではないでしょうか？」と前田。

高橋は「現役メンバーのキラキラ感に負けないよう、卒業生も全力で頑張ります！ イントロのラインダンス（ドミノ倒しのような動き）を、カウントを間違えずきれいに揃えられるかがポイント。過去の振りVを見ると必ず誰かが間違えていたので、今回は成功させたいです（笑）。また、さっしーが新ポジションに挑戦しているので、そこもぜひ！（笑）」と見どころを語る。

そして指原も「当時を思い出して、エモい気持ちで頑張ります！」と力強く意気込む。

＝LOVEはプロデューサーを務める指原莉乃と共演。

TikTok総再生回数が10億回突破のバズり曲「とくべチュ、して」と、メンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったポップなラブソング「内緒バナシ」を披露する。

西野カナは毎日をがんばる私たちの背中を後押しする、キラキラとした自己肯定感アップソング「マジカルスターシャインメイクアップ☆」を歌唱。

Number_iは、Billboard JAPANダウンロード・ソング1位を獲得した「未確認領域」をパフォーマンス。

亀梨和也はおよそ2年ぶりとなる新曲「The truth」をテレビ初披露する。

Saucy Dogは『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌「スパイス」をテレビ初披露。

そしてFUNKY MONKEY BΛBY’Sは2010年リリースのヒット曲「あとひとつ」と中村アン×小澤征悦W主演ドラマ『こんばんは、朝山家です。』の主題歌「Come back home」を届ける。

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

08/22（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/