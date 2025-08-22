プロ野球パ・リーグは21日、各地で2試合行われました。

2位日本ハムと対戦した3位オリックスは2回、西川龍馬選手と杉本裕太郎選手のホームランなど、打者11人の猛攻で8点を先制。5回には中川圭太選手が4試合連発となるソロホームランを放つと、紅林弘太郎選手もソロホームランを放ち、打線が10安打10得点。投手陣も日本ハム打線を完封し、快勝しました。

4位楽天と対戦した6位ロッテは山口航輝選手が初回に先制2ランを放つと、4回には1イニングで2本のホームランを放ち、ホームラン3本7打点と大暴れ。前日の試合から4打席連続ホームランを記録しました。試合は9回、8回から回またぎとなったゲレーロ投手が2点差に詰め寄られて降板しましたが、代わって登板した澤田圭佑投手が楽天の反撃を振り切りました。

【21日のパ・リーグ結果】

◆オリックス 10-0 日本ハム

勝利投手【オリックス】宮城大弥 (5勝3敗)

敗戦投手【日本ハム】 バーヘイゲン (3勝3敗)

本塁打

【オリックス】西川龍馬5号、杉本裕太郎12号、中川圭太12号、紅林弘太郎6号

◆ロッテ 12-10 楽天勝利投手【ロッテ】吉川悠斗 (1勝0敗)敗戦投手【楽天】瀧中瞭太 (4勝9敗)セーブ【ロッテ】澤田圭佑 (1勝0敗1S)本塁打【ロッテ】山口航輝5号、6号、7号、藤原恭大4号【楽天】中島大輔4号、ボイト6号