今夜の『ニノさんSP』は二宮和也が仕掛ける夏の知育ゲーム祭りSP！堂本剛 vs 向井理 vs timeleszがチーム対抗戦

■大人も子どもも楽しめる「ニノさん的夏の自由すぎ研究」も！幻の生物オオサンショウウオに出会えるか!?

8月22日放送の日本テレビ『ニノさんSP』は、ゲームマスター二宮和也が仕掛ける“夏の知育遊戯祭り”2時間SP。大人も子どもも楽しく頭をストレッチできる知育ゲームで、豪華ゲストが爆笑白熱バトルを繰り広げる。

チーム爆烈忠臣蔵（古田新太、橋本じゅん、向井理）、チーム堂本剛（堂本剛、若槻千夏、あの）、チームtimelesz（松島聡、原嘉孝、橋本将生）、チームニノさん（菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤ）がチャレンジするのは、ひらめきと運が試されるカード対決、語彙力と集中力で勝負するしりとりゲーム、記憶力と想像力で答えを導き出すランキングクイズなど、遊びながら学べる知育ゲームの数々。

さらに、「ニノさん的自由すぎ研究」では、もしもの世界を科学で解明。「太陽系最大の火山が日本にあったらどうなるのか？」を特別CGで大検証したり、「幻の生物・特別天然記念物オオサンショウウオに出会えるか？」を、THE RAMPAGE浦川翔平が大探索したり、一同を感動で包むニノさん的自由すぎ研究も必見だ。

豪華メンバー勢ぞろいのスタジオでは、「チーム爆烈忠臣蔵」の古田新太が「負けると悔しいから普段ゲームはしない」と言い放ち、早速チームメートの橋本じゅんと向井理ら、皆を笑わせる。

「チームtimelesz」の原嘉孝は、「チームワークは抜群ですから。 今ツアーの真っ最中だし、（橋本）将生と俺はホテルで夜な夜な熱く語り合ってます」とチームの仲の良さを猛アピール。だが、菊池風磨＆松島聡＆橋本将生から爆笑の実態を明かされる。

そして、二宮が「このチームだけ相関図が見えないのよ」という珍しい組み合わせで参戦した「チーム堂本剛」は、堂本、若槻、あのが「何にも関係ない」「でも楽しく収録はできる」と宣言。

それぞれ、優勝のご褒美である超豪華懐石弁当の獲得を目指す。

最初の知育ゲームは、「ひらがな作文ポーカー」。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを、ポーカー同様に5枚ずつ配り、プレーヤーは配られたカードを組み合わせて言葉を作成。

2文字の言葉ができればワンペア。3文字の言葉を作ればスリーカード、3文字と2文字ができればフルハウス、最強の役が5枚のファイブカードとなる。手札の交換は一度だけ、好きな枚数を交換可能。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトルだ。

ファーストゲームは、古田新太 vs堂本剛 vs 原嘉孝 vs菊池風磨が対戦。ゲームマスター二宮が、カードを5枚ずつ配ると、古田が「イケた」とさっそくひらめき、堂本も「僕もイケてる」と自信の笑みを作るなか、原は周りから「何枚替える？」と揺さぶられるなど、心理戦を絡むハラハラ展開に。

そんななか、菊池は「今後のこのゲームを左右する一手になる」と大胆にファイブカードを狙いにいく。菊池が5つのひらがなを組み合わせて作った言葉とは？

続くセカンドゲームは、向井理 vs あの vs 松島聡 vs よしこが対戦。 配られたカードを見た4人は一斉に顔をしかめて「これは難しい」。 応援席からも文字を組み合わせるアイデアが次々と飛び出し、爆笑頭脳ゲームは大白熱。ひらめきと運が試される「ひらがな作文ポーカー」、勝つのはいったい誰、そしてどのチームか。

■ニノさん的自由すぎ研究1「もしもの世界を科学で解明」

もしも、アリが人間サイズになったら、トラックをひっくり返せるのか？ もしも、地球の裏側まで続く穴があったら、入った人はどうなるのか？ そんな好奇心がそそられるもしもの世界を自由研究する“もしもの世界”、今回は「とんでもなく高い山から雪玉を転がしたらどうなっちゃうの？」を 富士山よりもエベレスト山よりも高いオリンポス山で実験。

聞き馴染みのない山だが、オリンポス山とは、火星にある太陽系最大の火山。標高は2万1,000メートルで、富士山のおよそ5.5倍。地球ではあり得ないスケールだが、もしもこの山が日本にあったら、我々の生活はいったいどう変わる？

そして、そんなオリンポス山で、前代未聞のニノさん的自由研究を実施。標高2万1,000メートルの頂上から雪玉を転がしたら、ふもとに着くときに、どのくらいの大きさになるのか。

「直感でお答えください」との合図とともに、直感で考えるチーム、学者のように計算をし始めるチーム…それぞれのスタイルで、雪玉の大きさを予想。

そして、富士山の約5.5倍の高さの山から雪玉をコロコロ。大実験を再現した見事なCG映像にスタジオ大盛り上がりとなる。自由すぎ研究の驚きの結果はぜひ番組で確かめよう。

■ニノさん的自由すぎ研究2 「世界最大級の幻の生物を大探索」

「特別天然記念物・オオサンショウウオに何時間で出会えるか？」。そんな壮大な夏休み特別企画に挑戦するのは、『ニノさん』でのロケリポートが話題のTHE RAMPAGE浦川翔平。

圧倒的なダンススキルと歌唱力に加え、実は生き物にも詳しい浦川。以前も『ニノさん』で天然記念物「ヤンバルクイナ」を発見し、引きの強さを見せつけた。

そんな浦川が今回探索するのは、世界最大級の両生類とされる特別天然記念物「オオサンショウウオ」。予想するのは、正午からロケをスタートさせ、開始から何時間でオオサンショウウオに出会えるか？ というもの。ちなみに、浦川のスケジュールは次の日の朝5時まで、そこまでに見つからなければ、スタッフが探索を続行する。

浦川は、オオサンショウウオ研究歴14年の先生とともに、貴重なロケを、いざ開始。

「夜行性なので昼間に見つかることは極めてレア」と言われると、「ワクワクしてきたぜー」と浦川ワールド全開。まずはオオサンショウウオの目撃情報を得るため、地元民に聞き込み調査。その間にもカエルやカマキリ、シラサギなど、生き物を次々と発見するが、肝心のオオサンショウウオは、目撃情報こそ出てくるものの、何十年も前の情報ばかり…。

巣穴のありそうな川に降り、川の茂みを網で捜索してみても、見つかるのは小さなミズカマキリやヤゴ。はたして巨大なオオサンショウウオには出会えるのか？ “ニノさん的“持っている男”浦川が今回も引きの強さを見せるのか？ スタジオが騒然＆大感動する、まさかの結末をお見逃しなく。

■「しりとり格闘ゲーム」で堂本剛がピンチ!?

さらに、二宮が仕掛ける知育ゲームが次々と登場。しりとりを格闘ゲームにアップデートした「しりとりファイター」は、互いに30文字分のヒットポイントからスタートし、しりとりをしながら言葉をぶつけ合い、文字の数だけ相手にダメージを与えることができる。また、「ん」で終わる言葉を言ったらその時点でKO負けというルール。

堂本剛 vs まひるの戦いでは、まひるが予想外の強さを発揮。長文を連発して堂本を追い詰めると、堂本は「ヤバイこれは」と焦る。

一方、あの vs 松島聡は、互いにじわじわとヒットポイントを削り合う大接戦。「耐えろ」「くそー」と大白熱を繰り広げる。さらに、独特のワードセンスを持つ橋本じゅんが大活躍。「たじまうし」「りずむあんどぶるーす」と渋すぎる単語にスタジオ爆笑となる。

■間違ったら即脱落。正しい順番に並べ続けろ「パーフェクトライン」

「ワイヤレスイヤホン」の誕生は、Bluetoothよりも先？ 後？ 「自撮り棒」の誕生は意外に古い？ そんな我々の生活に欠かせない身近なもののカードをランダムに配り、発明された年代に正しく並べていくゲーム「正しい順番に並べ続けろ。パーフェクトライン」でも大熱狂。

1回でも間違えたら即脱落となるデスマッチ方式で、1回戦目は「生活必需品、いつどこで発明された？」、2回戦目は「青春がよみがえるおもちゃ、いつブームになった？」に挑戦。予想合戦が白熱し、ミラクル連発の展開に。

ラストは「ひらがな作文ポーカー」の優勝決定戦。 ゲームマスター二宮も、チーム『ニノさん』として緊急参戦。それぞれの代表者が火花を散らし一発逆転を狙うも珍回答が連発!? はたして優勝してご褒美グルメをゲットするのはどのチームか。

豪華ゲストが夏休みならではのゲームで遊び尽くす、特別企画盛りだくさんの『ニノさんSP』は、8月22日19時から放送。

番組情報

日本テレビ『ニノさんSP 「夏の知育遊戯祭り」』

08/22（金）19:00～20:54

MC：二宮和也

ファミリー：菊池風磨（timelesz）、陣内智則、ガンバレルーヤ

ゲスト：

チーム「timelesz」（松島聡、原嘉孝、橋本将生）

チーム「堂本剛」（堂本剛、若槻千夏、あの）

チーム「爆烈忠臣蔵」（古田新太、橋本じゅん、向井理）

※チーム名五十音順

『ニノさん』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/ninosan/