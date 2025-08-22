◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-1ヤクルト(21日、神宮球場)

巨人の田中将大投手が日米通算199勝を挙げ、喜びを語りました

今季6度目の登板となった田中投手は4つの三振を奪うなど5回1失点の好投。この日の登板について、「全体的に直球の状態が良かったので、ストレートで押していくことはできたと思います」と振り返りました。

2回にリチャード選手、丸佳浩選手が2ランを放つなど味方打線がこの回大量5点で援護したことについては、「非常に自分自身楽になったので、とにかく失点しても最少失点で抑えよう、とにかく大胆に行こうという気持ちでいました」と話しました。

自身日米通算199勝目を挙げたことについては、「とにかく勝てて嬉しいです。ここまでなかなか2軍での暮らしも長かったですし、たくさん色々応援してくださる方の期待にも応えたいなと思っていたので、なんとかここ一つ勝つことができて良かったです」と語りました。

次回の登板に向けては、「少しでも長いイニングを次は任せてもらえるように、もっと良いピッチングをできるように頑張りたいと思います」と意気込みました。