キーワードは″涼しさ″「夏を彩る地域自慢の商品」ギフトにもピッタリの工芸品も《長崎》
蒸し暑い日を、少しでも快適に。
トレランは "涼しさ" と "おしゃれ" で夏を彩る、人気アイテムを調査してきました。
アミュプラザ長崎新館2階にある中川政七商店。
創業300年以上の歴史があり、洗練された空間には日本の工芸に根差した衣・食・住の品々が並びます。
（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）
「夏休みに入ると、夏の暑さや紫外線対策アイテムはもちろん、お土産や贈り物に喜ばれる “涼やかなパッケージ” の夏ならではの食品が人気となっています」
人気の「夏を涼しく彩るアイテム」を紹介します。
【第5位】「小田原鋳物の風鈴」 3,960円(税込)
夏のアイテムといえばこれ！
小田原で唯一残る鋳造所でつくられた風鈴です。
真鍮製の軽やかで凛とした音の響きで、長い余韻が残ります。
【第4位】「紫外線しっかりカットのアームカバー」 2,750円(税込)
「紫外線しっかりカットのアームカバー」は、シルクを含んだ優しい着け心地で、紫外線を98％カット。
コンパクトに持ち運べるので、空調のきいた場所でも冷房対策として使えます。
【第3位】「素麺のためのぶっかけソース」 各540円(税込)
暑い夏に、食でも涼しい彩りを！。
3位は「素麵のためのぶっかけソース」です。
かわいらしいパウチに入った3種のソースが、素麺をいつもとはひと味違う、ちょっと贅沢な一皿に仕上げてくれます。
長崎の夏には欠かせない「島原手延そうめん」との相性は抜群です。
好みの野菜などをトッピングして楽しむのもおすすめです。
【第2位】吉田屋「奈良吉野のくず餅」 1,350円 (税込)～
見た目にも涼しい「くず餅」。
定番の黒蜜きな粉に、夏限定のレモンが加わりました。
なめらかでプリプリ食感のくず餅を冷凍庫で凍らせ、半解凍にすると…
シャリッとひんやりもちもち食感で楽しめます。
手土産としても喜ばれるパッケージも好評です。
【第1位】「 かや織ふきん」 550円(税込)
（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）
「人気の “夏を涼しく彩るアイテム” 第1位は、かや織ふきんです」
中川政七商店のロングセラー商品です。
吸水性が良く、涼しげで夏らしいデザインが毎日を楽しくしてくれます。
（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）
「中川政七商店が創業した奈良の工芸である “蚊帳織” という生地を使ったふきん。
機能性もありながら季節のかわいらしいデザインなので、ちょっとした手土産にも喜ばれる。この夏は枝豆のデザインが人気」
店内には、ほかに全国の職人技が光る工芸品が揃っています。
夏を涼しく過ごすアイテムを探してみてはいかがでしょうか。