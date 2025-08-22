蒸し暑い日を、少しでも快適に。

トレランは "涼しさ" と "おしゃれ" で夏を彩る、人気アイテムを調査してきました。

アミュプラザ長崎新館2階にある中川政七商店。

創業300年以上の歴史があり、洗練された空間には日本の工芸に根差した衣・食・住の品々が並びます。

（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）

「夏休みに入ると、夏の暑さや紫外線対策アイテムはもちろん、お土産や贈り物に喜ばれる “涼やかなパッケージ” の夏ならではの食品が人気となっています」

人気の「夏を涼しく彩るアイテム」を紹介します。

【第5位】「小田原鋳物の風鈴」 3,960円(税込)

夏のアイテムといえばこれ！

小田原で唯一残る鋳造所でつくられた風鈴です。

真鍮製の軽やかで凛とした音の響きで、長い余韻が残ります。

【第4位】「紫外線しっかりカットのアームカバー」 2,750円(税込)

「紫外線しっかりカットのアームカバー」は、シルクを含んだ優しい着け心地で、紫外線を98％カット。

コンパクトに持ち運べるので、空調のきいた場所でも冷房対策として使えます。

【第3位】「素麺のためのぶっかけソース」 各540円(税込)

暑い夏に、食でも涼しい彩りを！。

3位は「素麵のためのぶっかけソース」です。

かわいらしいパウチに入った3種のソースが、素麺をいつもとはひと味違う、ちょっと贅沢な一皿に仕上げてくれます。

長崎の夏には欠かせない「島原手延そうめん」との相性は抜群です。

好みの野菜などをトッピングして楽しむのもおすすめです。

【第2位】吉田屋「奈良吉野のくず餅」 1,350円 (税込)～

見た目にも涼しい「くず餅」。

定番の黒蜜きな粉に、夏限定のレモンが加わりました。

なめらかでプリプリ食感のくず餅を冷凍庫で凍らせ、半解凍にすると…

シャリッとひんやりもちもち食感で楽しめます。

手土産としても喜ばれるパッケージも好評です。

【第1位】「 かや織ふきん」 550円(税込)

（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）

「人気の “夏を涼しく彩るアイテム” 第1位は、かや織ふきんです」

中川政七商店のロングセラー商品です。

吸水性が良く、涼しげで夏らしいデザインが毎日を楽しくしてくれます。

（中川政七商店 アミュプラザ長崎新館店 長尾桂子 店長）

「中川政七商店が創業した奈良の工芸である “蚊帳織” という生地を使ったふきん。

機能性もありながら季節のかわいらしいデザインなので、ちょっとした手土産にも喜ばれる。この夏は枝豆のデザインが人気」

店内には、ほかに全国の職人技が光る工芸品が揃っています。

夏を涼しく過ごすアイテムを探してみてはいかがでしょうか。