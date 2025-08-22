今日22日は東北から近畿を中心に広く晴れるでしょう。東京や名古屋、大阪などでは最高気温が35℃を超えて、連日猛烈な暑さとなりそうです。午後は大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。

本州付近は広く晴れるが午後は急な激しい雨や雷雨に注意

今日22日は、日本付近は高気圧に覆われる見込みです。北海道は晴れる所もありますが、雲が広がりやすく、夜は雨が降るでしょう。東北から近畿は広く晴れる見込みです。ただ、東北南部や関東、東海、近畿、四国では気温の上昇や暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。午後は急な雨や雷雨の所がありそうです。局地的に激しく降るでしょう。晴れていても天気の急変にご注意ください。





北陸や中国地方は一日を通して晴れる見込みです。九州北部は晴れ間が出ますが、午後は所々で雷を伴って激しく降る見込みです。九州南部は台風12号の影響で昼過ぎまで雨が降り、所々で雨雲が発達するでしょう。線状降水帯の発生するおそれがありますので、ご注意ください。

19都府県に熱中症警戒アラート発表

今日22日も強い日差しで気温がぐんぐん上がるでしょう。東京は35℃と5日連続の猛暑日となりそうです。名古屋は昨日21日と同じく39℃と連日の体温超えの猛烈な暑さとなるでしょう。大阪は36℃の予想で、お盆期間から9日連続の猛暑日となりそうです。



今日22日は関東から九州の19都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。発表されていない地域でも関東から九州北部では暑さ指数が31以上となっていて危険な暑さとなります。高齢者は安静な状態でも熱中症の危険があるほど危険な暑さです。外出はなるべく避け、こまめな水分補給や塩分の補給を心掛け、涼しい環境でお過ごしください。