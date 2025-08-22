◇バレーボール女子 2025女子世界選手権大会(8月22日〜9月7日、タイ)

日本バレーボール協会は21日、「2025女子世界選手権大会」に出場するバレーボール女子日本代表チームの選手14人を発表しました。

この大会では予選ラウンドから行われ、参加32チームが4チームずつAからHの8組に分かれ総当たりで対戦し、各組の最終成績上位2チーム（計16チーム）がノックアウト方式で行われるファイナルラウンドに進みます。

予選ラウンドH組の日本(世界ランキング5位)は初戦で8月23日にカメルーン(同44位)と対戦。その後25日にウクライナ(同16位)と、27日に世界選手権2連覇中のセルビア(同9位)との対戦を控えています。

先月まで行われていた「バレーボールネーションズリーグ2025」では4位となり、メダル獲得に一歩及ばなかった日本代表は今シーズンの集大成となる世界選手権に臨みます。

◇日本の日程

第1戦 8月23日 日本×カメルーン

第2戦 8月25日 日本×ウクライナ

第3戦 8月27日 日本×セルビア

◇出場選手(番号は背番号)2 荒木彩花(ミドルブロッカー、SAGA久光スプリングス)3 島村春世、(ミドルブロッカー、ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ/韓国)4 石川真佑(アウトサイドヒッター、イゴール・ ゴルゴンゾーラ・ ノヴァーラ/イタリア)6 関菜々巳(セッター、UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ/イタリア)8 小島満菜美(リベロ、LOVBソルトレークバレーボール/アメリカ)11 山田二千華(ミドルブロッカー、NECレッドロケッツ川崎)12 福留慧美(リベロ、ヴィクトリーナ姫路)13 和田由紀子(アウトサイドヒッター、NECレッドロケッツ川崎)15 宮部藍梨(ミドルブロッカー、ヴィクトリーナ姫路)19 岩澤実育(リベロ、埼玉上尾メディックス)22 中川つかさ(セッター、NECレッドロケッツ川崎)26 佐藤淑乃(アウトサイドヒッター、NECレッドロケッツ川崎)30 北窓絢音(アウトサイドヒッター、SAGA久光スプリングス)33 秋本美空(アウトサイドヒッター、ヴィクトリーナ姫路)