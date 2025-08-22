プロ野球パ・リーグ ロッテ12ー10楽天（21日・ZOZOマリン）

プロ初先発、初勝利を挙げた吉川悠斗投手、9回に抑えとして登板した澤田圭佑投手と3打席連続ホームランを放った山口航輝選手がお立ち台に上がりました。

この日プロ初先発で5回89球を投げ、4安打3奪三振4失点の結果で初勝利を挙げた吉川投手。「初回から全力で、後のことは考えないくらいで一人一人抑えていこうと思っていたので、初回しっかり抑えられて良かった」とコメント。3点を失った5回については「先頭を出してしまったし、次もフォアボールだったので課題も見えた」と振り返りました。山口航輝選手の3本のホームランの援護は「3本も出ると思ってなくて、だいぶサービスしてもらっちゃったな」と笑顔。プロ初勝利のウイニングボールは「後で両親に渡したい」と感謝を伝えました。

9回に抑えとして登板し、今季初セーブとなった澤田投手は「点差はあまり気にならなかったんですけど吉川の初勝利がかかってということでいつもより緊張した。自分のボールがきっちり投げられたので、それが結果につながった」と振り返りました。

この試合3ホーマー7打点の大活躍で20日の最終打席からパ・リーグタイ記録となる4打席連続ホームランを見せた山口航輝選手は「打った瞬間入ったと思いました」2本目、3本目については「奇跡です」と冗談交じりに話しました。4打席連続ホームランについては「後1本打ってれば記録があったのは神様、仏様、村上様、山口様だなって来翔（池田来翔選手）に言われたので、あいつのせいで打てなかったです。ちょっと意識しちゃった部分もあったので後で来翔に言っておきます」と笑顔でコメントしました。