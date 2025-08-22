第107回全国高校野球選手権

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝の2試合を終え、日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が決勝（23日）へ進んだ。沖縄県勢としては2010年の興南以来の快挙。19日の準々決勝では、沖縄尚学側のアルプス席に議員の姿が。自身のSNSで写真を添えつつ人生初の甲子園観戦を明かしていた。

沖縄尚学側の応援席から声援を送っていたのは、女性ボーカルグループ「SPEED」の元メンバーで、自民党の今井絵理子参議院議員。沖縄出身の今井議員は、「沖縄尚学」と大きく書かれたタオルを広げ、東洋大姫路（兵庫）との熱戦を見届けていた。

自身のXでその様子を報告。「人生初めての甲子園で、沖尚の勇姿に出会えた奇跡。うちなー魂が燃え、沖縄の心が響く。準決勝進出、おめでとう」とつづって祝福し、応援席で一般人と紛れて笑顔で収まった1枚などが添えられていた。

思わぬ人物の登場で反響が広がり、X上ではファンから「来ていたんですね」「熱中症大丈夫でしたか？」「甲子園初めてなんですか!?」といった声が上がった他、沖縄尚学の快進撃を受けて「初めての甲子園で凄いですね」との反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）