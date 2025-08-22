この絵文字が表すマンガは？「グレイス=フィールドハウス」で暮らす子どもたちの物語！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すマンガは？ 意外と難しいこのクイズ。 「👧👦🏃‍♀️🏰👹」が表すマンガは一体なんでしょうか？ ヒントは、孤児院の子供たちの運命を描いた異色のダークファンタジー漫画です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「約束のネバーランド」でした！ 「子ども（男女）・逃げる・鬼」などの絵文字から、集英社「週刊少年ジャンプ」で2016〜2020年まで連載されていた人気漫画「約束のネバーランド」であることがわかります。 アニメ化のほか、実写映画化もされ、全20巻の累計発行部数は3200万部を突破しています。 高い構成力や作画力で国内外から大好評を得ている大人気漫画ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

