《新作》続々ーーーッッ♡【ファミマ】暑い日はコレ食べとこ！「カップアイス」

終わりが見えない夏の暑さを乗り切るなら、食べた瞬間に体の熱を冷ましてくれるアイスがおすすめです。【ファミリーマート】では、暑さが厳しい日にこそ食べたくなるような「カップアイス」が続々と登場していますよ。そこで今回は、気分に合わせて楽しめる新作アイスを紹介します。

夏でも食べやすいさっぱり感

クッキー & バニラ好き必見の「クッキーバニラ氷」。バニラ氷をベースに、バニラ・ココアクッキー・粒チョコの甘みとかき氷のようなさっぱり感がどちらも味わえます。一般的なクッキー & バニラとは少し違う、軽やかな口当たりが特徴です。数量限定品のため、気に入ったらまとめ買いしておくと◎

「たべる牧場」シリーズの最新作

ファミマ限定アイスの中でも人気の高い「たべる牧場」シリーズ。今が旬の白桃を楽しめるフレーバーが、久々の登場です。@miki__iceさんいわく「中間層に入ってる白桃果肉ソースが思った以上に果肉の食感あって良かった」んだとか。ほどよいコクのミルクアイスと白桃のフルーティーさで、すっきりとした食べ応えに仕上がっています。

ミント × かき氷ですっきり感アップ

ファミマ限定の「サクレ」シリーズの新作は、なんと「チョコミント」。チョコミント × かき氷という珍しさも楽しめるフレーバーです。かき氷になることでミントの清涼感が増していそうですが、@miki__iceさんによると「刺激強すぎずマイルドさもあって食べやすかった」とのこと。

冷凍コーナーには気になるフラッペも

「森永ハイチュウグレープフラッペ」は、公式サイトによると2種類のブドウ果汁を使って、ハイチュウの甘酸っぱさやジューシーな味わいを再現したんだとか。ハイチュウの甘酸っぱさにフラッペのさっぱり感が加わり、すっきりとした後味を楽しめそうです。

ひと口食べれば爽やかな気分になれる【ファミリーマート】の「カップアイス」。暑さで疲れた体に染み渡るさっぱりとしたフレーバーが揃っているので、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる