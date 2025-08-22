YouTubeチャンネル『にゃんかつ』に、七輪がきっかけで家猫になった子猫さんの物語が公開されました。

ガリガリに痩せた子猫さんが優しいご夫婦に迎えられるまでの軌跡は109万回再生の注目を集め、「思わず涙ぐみました」「優しいパパさんとママさんちの子になれて良かった」「ちくしょうバカヤロー♡泣くに決まっとる」「心温まりました」といったコメントが寄せられています。

【動画：庭で七輪をしていたら、『ガリガリの野良猫』がやって来て…】

七輪が引き寄せた出会い

ある日、パパさんとママさんが庭で七輪をしていたら、おいしそうな匂いにつられたのか子猫さんがやってきたのだそう。茶トラ柄できれいな目の子猫さんでしたが、痩せこけていたといいます。

「ニャーオ、ニャーオ」と高い声で鳴きながら、ご夫婦のもとに近付いてきた子猫さん。あまりの痩せ具合に心配になったパパさんが、「どこから来たの？」とやさしく声をかけたそうです。

毎日やって来た子猫さん

それからというもの、子猫さんは毎日のようにお家に来るようになったといいます。自分で虫を捕って必死に生きている子猫さんを見て、パパさんとママさんは「助けてあげたい」と思うようになったのだそう。

まずは、水とごはんを用意。よっぽどお腹が空いていたのか、子猫さんはごはんにがっついたのだとか。それから、毛布などを敷いて子猫さんが安心できる場所を用意したのだそう。無理に捕まえるのではなく、子猫さんと少しずつ距離を縮めていこうという配慮が伺えます。

晴れて家族の一員に

子猫さんは、だんだんとパパさんとママさんに心を開くようになり、ママさんのサンダルで爪とぎをしたり、甘えて「ゴロゴロ」と喉を鳴らしたりするようになったのだとか。

その後、子猫さんは無事に保護され、家族として迎えられたのだそう。七輪をしていたときに来てくれたことから「リン」ちゃんと名付けたといいます。優しいご夫婦に迎えられて、これから家猫として幸せいっぱいに過ごすことでしょう。

子猫さんとご夫婦の物語には、「見てて涙が止まらなくなりました」「優しい家族と幸せになってね」「辛い野良猫時代を必死に生き延びたからこそ、出会えた奇跡」など700件を超えるコメントが寄せられ、多くの人に感動をもたらしました。

YouTubeチャンネル『にゃんかつ』には、11匹の保護猫さんとご夫婦の暮らしの様子や保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『にゃんかつ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。