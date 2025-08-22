20代で“億ション”購入。「値下がりを知らない世代」とも言われ、見えないリスクに果敢に立ち向かういまの20代に、1級ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士の資格を持つお笑い芸人のサバンナ・八木真澄が「安い物件には気を付けろ。カネ持ちはさらにカネを生む」「若者よ、これからは焼津に住め」と提言した。

【映像】28歳男性が購入した“億ション”（実際の様子）

八木はまず「20代はビビっていない。なぜならずっと上げ相場しか見ていない」と、20代はリーマンショックなどを経験していない世代だとして「日経平均も海外の株も不動産も金も仮想通貨も何をやっても上がっている。同い年で飲みに行ったら、負けた話を聞かない。だから強気」と説明。

億ションを買えそうな20代については「公務員カップル」「名の知れた企業で年収が1000万円に限りなく近い人」であれば、購入できる可能性はあるとしながらも「実質はちょっと厳しいと思う」とコメントした。

さらに、「新卒が5000万円で強気にローンを組んだ場合」について解説。平均値を見たときに新卒22歳の年収は320万円で、手取りは社会保険を引かれて255万、ボーナスを抜いた月収がおよそ21万円になると計算。40年ローンで5000万円を借りた場合、固定金利2.5パーセントの場合は月々の支払いが16万円で残金が5万円、変動金利0.5パーセントの場合は支払いが11.5万円で残金が9.5万円になるという。

八木は「変動金利の場合で9万5000円なのでギリ生活できるのかなと。もちろん手取りなので、家賃いらない状態で食費と携帯代、雑費など9万5000円でギリギリ。ただ、これが金利が上がっていった場合、本当にギリギリになる」と説明。

「（収入に対してどのくらい）家賃を払っているのかと考えたら、（固定金利の場合は）60パーセント。変動の場合は40パーセント。理想は収入の25パーセントから30パーセント。5000万円で320万円の場合、収入の15.6倍。1億だったら30倍になる。理想は6倍なので、1920万円。これぐらいだったら安全圏」と、収入に対する現実的な物件の価格を割り出した。

八木によると、1920万円の価格帯の物件は東京からおよそ200キロ離れた静岡・焼津にあるという。実際に現地に赴いたという八木は「焼津の徒歩1分、3LDKで築15年、74平米で1380万。焼津なら買える」とコメント。

都内で働いた場合、どのような生活スタイルになるのかについて「焼津は3駅約13分でまず静岡に行く。ここからひかり（号）で（東京まで）64分。通えないこともない。僕ならば家族は焼津に置く。東京は激安の寝るだけのところを借りて二重生活をする。これが一番いいんじゃないか」と提案した。

実際に八木自身も大阪に家族を置き、東京では「寝るだけ」の物件に住んでいるそうで「これを僕、ダーチャスタイルと呼んでいる。ロシアでそういう制度がある。ロシアの人は、モスクワが家賃が高いので、普段はモスクワに住んで、週末金曜日から電車に乗って、別荘に行く。そこで家庭菜園して、日曜日の夜に帰ってくる」と説明して、改めて二重生活を推奨した。

しかし物件の購入については「高いものはさらに高くなるというのはある。（価格を）落としてみたら意外と売れなくなったりとか。だから本当にいいのはやっぱり新築。新築はマンションの場合だったら15年までいっても売れる」と、売却を視野に入れた場合のメリット、デメリットがあると語った。

さらに、購入タイミングについて「僕の観測でしかないが、いま金利が上がっている。金利が上がっているということは、払えなくなる方も多いので、ひょっとしたら金利が上がっていったら物件価格は下げに入っていく可能性はあると思う。金利が上がると借りられなくなるので物件相場は下げに入る可能性が高くなるから、そこを待ってもいいかなと思う」とコメント。

また、「タワーマンションを見たときに夜8時でほとんど暗い。ということは海外の方が買っている可能性が高い」と予想した八木は、米ドルから日本円への為替レートについて「（1ドル）110（円）とかになっていったら不動産価格下がる。あと金利が上がっても下がる」として、「下げ相場になったらそこは海外の人がもし入らなかったら、けっこう下がる可能性がないことはない。そのときに買えたらいい」と自身の考えを述べた。

「物件は上がりそうなところと下がりそうなところはどうやって目利きすればいい？」という質問に対しては、「それは場所。だから駅近」と、将来生み出すと期待される収益を基に不動産の価格を評価する「収益還元法」があると説明。「どんなに古くても、例えば徒歩1分駅直結だったら、収益還元法で見たら絶対に家賃ベースで取れる。だから僕は収益還元法で不動産価格を見るのが安全かなと思う」とアドバイスした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）