X（旧Twitter）で話題になっているのは、飼い主さんに手を触られているうちに、どんどん眠くなっていく猫の様子です。この投稿は56万回を超えて表示され、2万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

【動画：猫の前足をにぎにぎと触っていたら…次の瞬間→とんでもなく『尊い反応』】

信頼関係で結ばれた猫と飼い主さん

Xアカウント『@_fuyu_kun_』に投稿されたのは、ふわふわの長毛が美しいサイベリアンの男の子「ふゆ」くんが、飼い主さんに右前足をマッサージされている様子です。

この日飼い主さんは、ケージの中でくつろいでいたふゆくんの前足を優しく撫でたり、軽くマッサージをしてあげたりしていたそう。

最初は大きなまん丸な目をしていたふゆくんでしたが、飼い主さんに触られているうちに眠くなってきたようで、目がとろんとしはじめたのだとか。

手足を触られるのが苦手な猫ちゃんも多いなか、ふゆくんは怒ることもなく気持ちよさそうな表情を見せてくれていたといいます。

大好きな飼い主さんの優しさに包まれながら寝落ちしそうになっているふゆくんの姿は、多くの人に癒しを届けることとなったのでした。

この投稿には、「憎らしいほどのかわいさですね」「ふゆくんにとっては飼い主さんの『にぎにぎ』が子守唄代わりなんですね」「かわいすぎます」「とても癒されました」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

愛され上手

2021年9月20日生まれのふゆくんは、とても甘えん坊で愛され上手な性格なのだそう。あごの下を撫でてもらうのが大好きで、朝から飼い主さんに「撫でてください」のアピールをしてくることもあるのだとか。

舌をちょろっと出しながらかわいい表情で「おはよう」の挨拶をしにきてくれることもあれば、ソファに挟まって元気いっぱいに遊ぶ姿を見せてくれることもあるふゆくん。

そんなふゆくんの自由で楽しい毎日の様子は、これからもたくさんの人たちを笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@_fuyu_kun_』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@_fuyu_kun_」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。