『DOPE』第8話 “才木”高橋海人、“陣内”中村倫也の脱走に焦りを募らせる
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が22日の今夜放送される。
【写真】拘置所から脱走した陣内（中村倫也）
本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
■第8話あらすじ
陣内が拘置所から脱走したという話は特捜課全員に共有され、オフィスに残された陣内のロッカーやデスクから荷物が押収された。特捜課の面々は葛城（三浦誠己）から自宅待機を命じられるが、陣内が戸倉（小池徹平）を撃った瞬間を目撃していた才木は、陣内がジウ（井浦新）に操られていただけだと反発。早く陣内を探したいと焦る才木と、正体不明のジウを相手にすることに及び腰の面々と、特捜課は揺らいでいた。
そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。GPSを辿り絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまう…。
金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
