市街化調整区域内での無許可開発などが発覚した民間動物園「ノースサファリサッポロ」（札幌市南区）の閉園が９月末に迫る中、運営会社「サクセス観光」が園付近の国道２３０号沿いに道案内の看板の新設を計画し、札幌市も屋外広告物条例に基づく設置許可を出したことが分かった。

施設の撤去による閉園を求めてきたことと矛盾するようにも見える対応だが、市は「基準に適合しており、許可しなければならなかった」と説明している。

同園を巡っては、都市計画法が禁じた無許可開発などのほか、サクセス観光が道路法に違反し、国道２３０号沿いの国有地５か所に看板を無断設置していたことも判明。同社は２００６年頃からイベント告知や道案内などに使い、撤去を求める国土交通省北海道開発局の行政指導も無視し続けていたが、今年２月に無断設置の問題が報じられると一斉に撤去した。

縦１・２メートル、横２・９メートルを予定する新たな看板の設置作業は、撤去された看板から東に約４００メートル離れた国道沿いの民有地で進んでいる。市によると、設置許可は今月１９日付。落下事故の防止や景観維持の観点から、市の屋外広告物条例には看板の形状に関する規制があるが、基準に適合している限りは設置申請を拒めないという。２１日は現場で鉄骨の塗装作業などが行われており、近日中に園への道順を案内する看板が備え付けられるとみられる。

サクセス観光は９月末までの閉園を発表し、計６４０匹・頭（２０２４年末時点）の飼育動物の搬出を進める一方、人喰（く）いオオトカゲがいると称した「最後のデンジャラスゾーン（ミニ）」といった新企画を次々と打ち出している。

複数の市幹部は「一般の感覚では看板設置の許可に疑問もあるだろうが、市としては法令に基づいて判断するしかなかった」と打ち明ける。看板設置の許可期間は、閉園が予定されている９月末までだという。