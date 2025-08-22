『ボイプラ2』イ・サンウォン、“ロイヤルセンター”ぶり発揮 視聴者＆マスター大興奮「伝説しか残さない」「罪すぎる」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第6話が、21日に放送された。
【番組カット】五者五様の輝きを放つ「like JENNIE」チーム
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第6話では「階級争奪ポジションバトル」の練習と本番の一部が公開された。ボーカル、ダンス、ラップのポジションに分かれ、オールスターと2スターが同じチームでクリエイティブ能力を発揮しながらステージを作り上げる。その結果、オールスターの練習生には個人ベネフィット20万点、各ポジションで1位を獲ったチームにはチームベネフィット25万点と『M COUNTDOWN』出演権、全体で1位のチームにはオンラインファンミ―ティング実施権が与えられる。
第5話で放送された「生存者発表式」で1位を獲得したイ・サンウォンはJENNIE「like JENNIE」チームに。ダンスポジションでの争いとなり、センターを務めた。「1対1バトル」でセンターになった際には、自信がない様子も見られたが、それを克服した今回は、自信をなくしたキム・ジュンミンを気にかける姿も見られた。
ステージでは、一瞬たりとも気が抜けない表情管理、華のあるダンスで魅了。練習生も「しびれるところだった」「表情の魅せ方もすごかった」と絶賛し、マスター陣も「サンウォンは歴史をまた作った」とうなっていた。
一方、ステージ以外では表情をころころと変える姿も話題に。キム・ジュンソに話しかけられて驚いたり、自身のレベル分けテストと同じように本番中に靴が脱げてしまったナ・ユンソのほほ笑んだり、他チームの結果に大きく反応したり、さまざまな表情を見せている。
視聴者からは「伝説しか残さない」「ステージの上が1番似合う」「表情がたまらなく良すぎて好き」「毎回レジェンド級」「毎週惚れさせにくるサンウォンくん罪すぎる」「サンウォンさんもう心臓が持ちません」「これでデビューしてないの？」「全瞬間完璧すぎる」といった声が寄せられている。
【番組カット】五者五様の輝きを放つ「like JENNIE」チーム
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第5話で放送された「生存者発表式」で1位を獲得したイ・サンウォンはJENNIE「like JENNIE」チームに。ダンスポジションでの争いとなり、センターを務めた。「1対1バトル」でセンターになった際には、自信がない様子も見られたが、それを克服した今回は、自信をなくしたキム・ジュンミンを気にかける姿も見られた。
ステージでは、一瞬たりとも気が抜けない表情管理、華のあるダンスで魅了。練習生も「しびれるところだった」「表情の魅せ方もすごかった」と絶賛し、マスター陣も「サンウォンは歴史をまた作った」とうなっていた。
一方、ステージ以外では表情をころころと変える姿も話題に。キム・ジュンソに話しかけられて驚いたり、自身のレベル分けテストと同じように本番中に靴が脱げてしまったナ・ユンソのほほ笑んだり、他チームの結果に大きく反応したり、さまざまな表情を見せている。
視聴者からは「伝説しか残さない」「ステージの上が1番似合う」「表情がたまらなく良すぎて好き」「毎回レジェンド級」「毎週惚れさせにくるサンウォンくん罪すぎる」「サンウォンさんもう心臓が持ちません」「これでデビューしてないの？」「全瞬間完璧すぎる」といった声が寄せられている。