¥ì¥È¥í¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡È¥é¥ó¥×¤Î¿¹¡É¡ÄÄí±à¤ä²¹Àô¤Ç¤âË×Æþ¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡×¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ÚTHE TIME,¡Û
Ë×Æþ·¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡×¡£²°Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Äí±à¤ä²¹Àô¤Ê¤É°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ËºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ì¥È¥í¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡È¥é¥ó¥×¤Î¿¹¡É¡ÄÄí±à¤ä²¹Àô¤Ç¤âË×Æþ¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡×¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ÚTHE TIME,¡Û
¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍè´Û¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¡×Èþ½Ñ´Û
¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ±Ç¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦ÀÅ²¬¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¡Ë
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²óÅ¾¤¹¤ëµåÂÎ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤Î¿§¤âÊÑ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¸÷¤ä²»¤Ê¤É¤Çºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥È¶õ´Ö¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡¼
Ï¢Æü¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ç¡¢ËèÆüÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþ¡¦Ë½§¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä TOKYO DMM.com¡Ù¡£
Ã±°ì¥¢¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍè´Û¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤Èþ½Ñ´Û¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿™¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ÎºîÉÊ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤â´Þ¤áÁ´¹ñ¤Ç33¤«½ê¤¢¤ê¡Ê¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¡Ä¡©¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¡ª¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢¶å½£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡Ö¸÷¤ÎÃì¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥×¤Î¿¹¡×
º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤Ï¡¢ÌÌÀÑ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿¹ÎÓ¤È¤¤¤¦¿Í¸ýÌó4Ëü7000¿Í¤Î³¹¡£
»ÔÆâ¤Î»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢180Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÄí±à¡Ö¸æÁ¥»³³Ú±à¡×¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È59Ç¯¤Î¡Ø¸æÁ¥»³³Ú±à¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢³°´Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬°ìÊâÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¥í¥Ó¡¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î¥é¥ó¥×¡£½À¤é¤«¤¤¸÷¤òÊü¤Ä¥é¥ó¥×¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥é¥ó¥×¤Î¿¹¡É¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
20Âå½÷À¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¡§
¡Ö³°´Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÃæ¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼õÉÕ¤Î»þ¤Ë²ûÃæÅÅÅô¤Ç¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡×
°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²¡§
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÆüË×¸å¤Ï¥é¥ó¥×¤Î¿§ºÌ¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸¸ÁÛ¶õ´Ö¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤ÇÂçÍá¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¸÷¤ÎÃì¤Î¥¢¡¼¥È¡É¡£
¤Þ¤ë¤ÇÍá¾ì¤Î¾²¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê¸÷¤ÎÃì¤¬·²Î©¡£Ãì¤«¤é¤Ï²Ö¤¬ºé¤¡¢¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤«¤éÍè¤¿ÃËÀµÒ¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸¸ÁÛÅª¡×¤È¡¢ÇÑÔÒ¤ÎÅò²°¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
15ËüÄÚ¤¢¤ëÄí±à¤Ç¤ÏÆüË×¸å¤Ë¸÷¤¬Êü¼Í¾õ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢ÃÓ¤Ç¤â¸÷¤Îµû¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿§ºÌ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡×¤Ç³¹¤â³èÀ²½
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¸æÁ¥»³³Ú±à¥Û¥Æ¥ë¡ÙÁ°ÅÄ Î¼»ÙÇÛ¿Í¡§
¡Ö²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½¸µÒ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÄí¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌë¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤ÏÁý¤¨¤¿¡É¡×
¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Üµ¢¤ê¤Ë´ó¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Å¹¼ç¡Ë
¡Ö´Ñ¸÷¤ÎµÒ¤¬¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÉÔ·Êµ¤¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡Ê°û¿©Å¹Å¹¼ç¡Ë
¿¹¤ä²¹Àô¤¬¡Ö¥¢¡¼¥È¶õ´Ö¡×¤ËÊÑËÆ
°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤Ï¡¢´ØÅì¤Ë¤â¡½
°ñ¾ë¸©ºÇËÌÃ¼¤Ë¤¢¤ëËÌ°ñ¾ë»Ô¡£¿Í¸ýÌó4Ëü¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê³¹¤Ç¡¢³¤±è¤¤¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È³¹Åô¤â¾¯¤Ê¤¯¿¿¤Ã°Å¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê³¤±è¤¤¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Á¡¼¥à¥é¥Ü Í©Ã«±£ÅÄÀ×¡Ù¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¤Ï¼êÉÕ¤«¤º¤Î¿¹¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤¬¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¸©¤â1²¯±ß¤ÎÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡È¼«Á³¤È¥¢¡¼¥È¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¶õ´Ö¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡»³º¬Àé²ÂÉô°÷¡§
¡ÖÍÅ±ð¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
Ìµ¿ô¤Îµ±¤¯µåÂÎ¤¬¥¿¥Ö¥Î¥¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß¤äÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¸÷¤ä²»¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢·×11¼ïÎà¤Î¥¢¡¼¥È¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤ä¡¢¿å¤Ë¥é¥ó¥×¤¬Éâ¤«¤Ö¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¶õ´Ö¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÁÏµ±¡¡Í©Ã«±£ÅÄÀ×¡Ù¹â¶¶æÆÂÀ»ÙÇÛ¿Í¡§
¡Ö¸µ¡¹¤ÏËÜÅö¤ËÝµÁó¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎËÌ°ñ¾ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÌó1Ç¯¡£³¹¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹Å¹¼ç¡§
¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥«¥¨¥ë¤¬¤¹¤´¤¤ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï2ÇÜ¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¡×
¥¢¡¼¥È¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡£ÃÏÊý³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë