¡¡¤«¤Ä¤Æ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·úÊª£Â£ò£é£ì£ì£é£á¡¡£È£Á£Ì£Ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£½¡ÅÄÍý»á¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¤Ç¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬ÆÈÉñÂæ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤À¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÃÏÄì¿Í¡©·Î¸ÅÃæ¡¡£²£´ÆüÉñÂæ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ôÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¡¡ô¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡¡£²£°£²£µ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÄ¹È±¡¢ÌµÀº¥Ò¥²¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÉþÁõ¤Ç¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤éÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë£¶£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ÷´Ö¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡£×£É£Ì£Ä¥È¥ª¥ë¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ô¥Ð¡¼¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦É÷´Ö¤µ¤ó¡¡¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡©¥¬¥ó¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç£±£¹£¸£¹Ç¯¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿É÷´Ö¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²Ï¸¶¤ÎÌîÁð¤ò¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¶ËÉÏÀ¸³è¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£