Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷマリオセルジオ（２９）が、まな娘の誕生を力に今季２得点目を狙う。２連敗中の札幌は２１日、アウェー・甲府戦（２３日）に向けて宮の沢で調整。６月に加入後、６試合全て途中出場だったマリオだが「準備はできている」の言葉通りに、好調をアピール。２３日の試合で初先発する可能性が出てきた。連敗を止め、１１位からの浮上へ「ゴールを取るために札幌に来たのだから。点を取らないと意味がない」と意気込む。来日初得点を挙げた６月２８日の熊本戦（３〇２）以来、出場５試合ぶりとなる一発を、絶対目標に課した。

１２日には第３子となる次女が誕生した。母国ブラジルで生まれ「マイテ」と名付けた娘とは対面できていないが、「毎日映像を見ながら連絡を取っている。めっちゃかわいい」と目尻を下げる。家族が増え「より頑張らなきゃという気持ちは当然ある」と自覚を強くして臨む甲府戦。ゴールを決めた際、胸元で自身の頭文字の「Ｍ」の字を両指で作ることが恒例だったが「これからは意味がちょっと変わるかな」。マリオはマイテちゃんの分も、力を込めてＭの字パフォーマンスを披露するつもりだ。

前節１６日の秋田戦（０●２）では後半２５分から出場し、終了間際にヘディングシュートを放つもクロスバーに阻まれた。「今回は決められるようにもっと集中して臨んで、最大限の力を出して勝ちたい」。柴田慎吾監督（４０）に指揮２戦目での初勝利を届けるため、マリオがゴール前で嗅覚を研ぎ澄ます。（砂田 秀人）

◆Ｊ２札幌◇選出 札幌Ｕ―１５のＭＦ宮園蒼空（そら、１４）が、２１日にＪリーグから発表された「Ｕ―１５ Ｊリーグ選抜」のメンバーに選出された。３１日からブラジルで行われる第２５回日伯友好カップに参加する。