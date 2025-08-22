ゴミ捨てに行こうとしたら、甘えん坊すぎるサモエド犬が…。思った以上に『監視を徹底する』その光景は、記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねと悶絶の声が寄せられることとなりました。

ゴミ捨てに行こうとしたら、甘えん坊すぎる大型犬が…

Xアカウント『@samoyed_dazs』に投稿されたのは、サモエド「ダッツ」くんのお姿。

この日、飼い主さんがゴミ捨てのためにほんの一瞬家を出ると…ダッツくんがあまりにも可愛い光景を見せてくれたというのです。

玄関先の柵からちょこんと飛び出していたという、真っ白なマズルに真っ黒のお鼻。大好きな飼い主さんがどこへ出かけるのか、本当にすぐに帰ってくるのか…。

どうやら、ダッツくんの重要任務のひとつである『監視』を徹底するために、ついてきてくれていた模様。

しかし、監視とはいうものの…柵から出ているのは、可愛いお鼻のみ。反対側からその様子を確認してみると、明らかに目は柵に隠されており…飼い主さんは思わず『これはちゃんと見えてるのかな…？』と、ポツリ。

『Don't Think. Feel!!（考えるな、感じろ）』なんて声が聞こえてきそうなダッツくんのその様子からは、飼い主さんと片時も離れたくないという甘えん坊っぷりがあふれており、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「タッチすると舐めてもらえるシステム」「鼻モグラだ」「寂しがり屋さんですね」「サモエドが咲いてる」「かわいい」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊な男の子の日常が大人気

2023年1月28日生まれのダッツくんは、トラ模様の右耳と素敵な笑顔がチャームポイントの男の子。とにかく表情が豊かでおしゃべり上手。とっても立派に成長された現在も、心の中は赤ちゃんの頃のままという甘えん坊さんでもあります。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすダッツくんのお姿は、日々多くの人々に笑顔や癒やし、そしてサモエドの魅力を発信し続けています。

