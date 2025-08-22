¡Ö¤Ê¤¼¡×¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÊ¹¤¯¡È1¤Ä¤Î¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÊ¹¤¯¡È1¤Ä¤Î¤³¤È¡É
Éô²¼¤äÆ±Î½¤Ë¥ß¥¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¤³¤ì¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¸¶°ø¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö²ñÏÃ¤ò³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤¹¤ë¡×Í×°ø¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÉ¬¤ºÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ï²ò¼á¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤òÀ¸¤à
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¿Í¤Î²ò¼á¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¡¢Éô²¼¤¬¡ÖË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¹¤¤¤¿Â¦¤â¡Ö¸À¤¤Ìõ¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ï»ö¼Â¤ò¤Ü¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤Ê¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¤Ï»ö¼Â¤ò°ú¤½Ð¤¹
°ìÊý¡¢ËÜ½ñ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¹Í¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ò¼á¤ä¸À¤¤Ìõ¤ÏÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
°¤¤Îã¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¡©¡×
ÎÉ¤¤Îã¡ÊWhen¡Ë¡§¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ½é¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¡©¡×
°¤¤Îã¡§¡Ö¤Ê¤¼Ç¼ÉÊ¤¬¤º¤ì¤¿¤Î¡©¡×
ÎÉ¤¤Îã¡ÊWhen¡Ë¡§¡ÖÇ¼ÉÊÍ½Äê¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¡©¡×
°¤¤Îã¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
ÎÉ¤¤Îã¡ÊWhen¡Ë¡§¡Ö¤½¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤ÏÍ¾·×¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢»ö¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆ¬¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½é¤á¤Æ¡¢¸¶°ø¤ä²þÁ±ºö¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤µ¤»¤º¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë
¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ä¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤ÈÌä¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÍýÍ³¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ²±¤«¤é»ö¼Â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë