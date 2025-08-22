¥¯¥¹¥êÄÒ¤±¤Ë¤µ¤ìÌ©Í¢¤Ë¤âÍøÍÑ¡Ä¡ÈÆüËÜ¤ËÌ´¸«¤¿¡É¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½÷À¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá»´¤Ê¸½¼Â
¡Ö²Î¼ê¡×¤ä¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÂ¿¤¯ÍèÆü¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤â¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÍè¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Êæ«¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ø·ì¤ÈÈ¿¹³ ÆüËÜ¤Î°ÜÌ±¼Ò²ñ¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´À¹´ü¤Ë¤ÏÇ¯´Ö8Ëü¿Í¤Î
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤¬ÍèÆü
¡¡1980Ç¯¤«¤é¶½¹Ô¥Ó¥¶¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤ë2005Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´À¹´ü¤Ë¤ÏÇ¯´Ö8Ëü¿Í¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¾ÌÜ¾å¤ÏÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥×¥í¤Î¡Ö²Î¼ê¡×¤ä¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¶½¹Ô¥Ó¥¶¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÆü¤¹¤ëÁ°¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¤½¤¦ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬´¿³Ú³¹¤Î³°¹ñ¿Í¥Ñ¥Ö¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¸¶¿§¤Î¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ²¼Ãå¤ä¿åÃå¤òÃå¤»¤é¤ì¤ÆÍÙ¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÜµÒ¤â·óÌ³¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ïº£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤¬ÁÈ°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ê¤¤¤âÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸Û¤¦Å¹¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶½¹Ô¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢°¼Á¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ°ãË¡¤Ê¥ë¡¼¥È¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢É÷Â¯¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¢SM¤È¤¤¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
