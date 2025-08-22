PHEVにBMW製エンジン採用の可能性

メルセデス・ベンツは、EVの普及が予想より遅れていることを受け、パワートレイン戦略の抜本的な見直しを迫られた。その一環として、BMWの4気筒ガソリンエンジンの採用について検討を進めている。

同社関係者はAUTOCARに対し、メルセデス・ベンツとBMWがすでに交渉に入っており、年内にも結論に達する見込みだと述べた。AUTOCARはBMWにコメントを求めているが、本稿執筆時点では返答は確認できていない。



ライバル関係にある2社がエンジン共有について異例の協議を進めているという。

この衝撃的なニュースは、ドイツの経済誌『Manager Magazin』によって最初に報じられた。もし、両社の提携が実現すれば、メルセデス・ベンツのCLAからGLA、GLB、Cクラス、Eクラス、GLCまで、幅広いモデルにBMW製のガソリンエンジンが搭載されることになるだろう。

この提携は「開発コスト削減のための戦略的措置」と位置付けられている。

メルセデス・ベンツにとっては、欧州のユーロ7排出ガス規制に準拠したエンジン供給を確保し、開発費を抑えつつ、プラグインハイブリッド車（PHEV）のラインナップ拡大を図ることができる。

同社は現在、新しいターボチャージャー付き1.5L 4気筒エンジン『M252』を段階的に導入しているところだ。このエンジンはドイツで自社開発されたものだが、吉利汽車とルノーの合弁企業であるホース（Horse）が中国で生産している。

新型CLAで採用されたM252エンジンは、電気モーター統合型の8速デュアルクラッチ・オートマチック・トランスミッションと組み合わされた、48Vマイルドハイブリッドとなっている。

しかし、関係者によると、M252はマイルドハイブリッドには適しているが、PHEVやレンジエクステンダーといった用途は想定されていないという。このギャップを埋めるものとして、BMW製のエンジンに白羽の矢が立った。

詳細は未確認だが、現在のBMWとミニのほぼすべてのモデルに採用されている4気筒エンジン『B48』のターボチャージャー付き2.0L版になるという予測もある。

B48は、縦置きと横置き両方のレイアウトに対応しているため、M252よりも柔軟性が高く、メルセデス・ベンツのコンパクト〜ミドルサイズの幅広いモデルに使用可能だという。

この提携はグローバル生産拠点にも拡大される可能性があり、米国にエンジン工場を共同設立し、輸入関税を回避するという計画案も浮上している。

提携が実現すれば、長年ライバルとされてきたドイツの高級車メーカー2社がエンジンを共有するという歴史的な一歩となる。将来的にはトランスミッションの共有も検討されるかもしれない。