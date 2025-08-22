à¤â¤·¤âá¤òÈþ½Ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÍ·¤Ö¡ª ¡¡»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤â¤È¤¯
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡¡
NHK E¥Æ¥ì¤Ç2013Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ëÈþ½Ñ´ØÏ¢¤Î¥ß¥ËÈÖÁÈ¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¡£»ä¤Ï¡Ø°æ¾åÎÃ¤ÎÈþ½Ñ¤Ç¤´¤¶¤ë¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºî¼Ô¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¸Ä¿ÍÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª²»³Ú¤ÎÃæÆÇÀ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃ¦ÎÏ´¶¡£¤À¤±¤É¡¢¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢Èþ½Ñ»Ë¤ÎÊ¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿¼¤¤²ò¼á¤ÈºÆ¹½ÃÛ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡¢Âç¹¥Êª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤À¤È¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡Ê¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡ÙÉ÷¤Ë¤´¤á¤ó¡Ë¡£
¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¤Ï¥¢¡¼¥È¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¾Ð¤¨¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¶µ°éÈÖÁÈ¡£Ëè²ó¡¢¥´¥Ã¥Û¤ä³ë¾þËÌºØ¡¢¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¤ÊÈþ½ÑºîÉÊ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡õ¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èþ½Ñ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ë¾Ò²ð¡£Æñ¤·¤¤²òÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ËàÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÍ·¤Öá´¶³Ð¤Ç¡¢Èþ½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤â¤·¡ÖÉ÷¿ÀÍë¿À¿Þ?É÷¡×¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬Îø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤â¤·¥à¥ó¥¯¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤«¤é¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¤È¤«¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Èþ½Ñ»Ë¤äÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ï¸µ¥Í¥¿¤È¤Î°ã¤¤¤ä¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¤Ç¤¤ë¡¢ÀäÌ¯¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Õ¤¶¤±¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÉ÷¿ÀÍë¿À¤Î¿§»È¤¤¤äÇÛÃÖ¡¢¶«¤Ó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÉÔ°Â´¶¤ä¶¯Îõ¤Ê¹½¿Þ¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹½¿Þ¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¡¢¸÷¡¢¿§ºÌ¡¢¶õµ¤´¶¡£¤É¤ì¤â¥¢¥Ë¥á¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¡ÖËÜÊª¡×¤ÎÊ¸Ì®¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èþ½Ñ¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ·¤Ö¡×¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈþ½Ñ¤ÎËÜ¼Á¤«¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Îºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²Î¡¢À¼¤Î±éµ»¤ò¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ°æ¾åÎÃ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤ë¤³¤È¡£³Ú¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÔ¶Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²áÄø¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆËÂ¤°¡£¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¼«ÂÎ¤¬¤â¤Ï¤äÁí¹ç·Ý½Ñ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²ó¤Ï¡¢¡Ö²ÆÌîºÚ¤¿¤Á¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸»¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ë¤è¤ë¡Ö»Íµ¨¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö²Æ¡×¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ç´é¤òÉÁ¤¯ÆÈÁÏÅª¤Ê¾ÓÁü²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤Ç¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤â¡Ö¤¢¡¼¤³¤ì¤Í¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¹¡¦¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¦¥µ¥ä¥¨¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¤Î²ÆÌîºÚ¤¿¤Á¤¬·ëÂ÷¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¤Î¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¶Ê¤¬ÌµÂÌ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÇºÇ¹â¡£¸¶²è¤ÎÌîºÚ¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¤·Á¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¼ã¤¸¤ä¤¯ÑÕ¤Á¤æ¤¦¤Î¡ÖÆ°¤É¤¦¿¢¤·¤è¤¯å½¤µ¤¤³¨¤¨¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡ÖÆ°¿¢å½³¨¤ÇÌÂ»Ò¤Ç¤¹¡×¤â¹¥¤¡£Ä¶ºÙÌ©¤Ê¹ñÊõ¡ÖÆ°¿¢å½³¨¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Î¥Ï¥â¥ê¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡Ù¤Î¶Ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢»ä¤ÏË¿¾ìËö¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÇ®¾§¡£¼þ¤ê¤¬¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢¤Î¶Ê¤òÎý½¬Ãæ¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û