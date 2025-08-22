SVリーグ初のドキュメンタリー映画公開へ、高橋藍・関田誠大・西田有志・柳田将洋がコメント発表
昨年10月に新たに誕生したバレーボール国内リーグ「大同生命SV.LEAGUE」初のドキュメンタリー映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』の劇場公開（9月12日より3週間限定）に寄せて、ポスタービジュアル、場面写真、そして、密着取材に応じた4選手からコメント（下段に全文掲載）が到着した。
【画像】『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』場面写真
初年度のシーズンには、全国からWOMEN14チーム、MEN10チームが参加。本作では、SV.LEAGUE MENに所属する4選手――高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）、関田誠大（ジェイテクトSTINGS愛知／※2024-2025シーズン当時）、西田有志（大阪ブルテオン）、柳田将洋（東京グレートベアーズ）に独占インタビューを実施。
レギュラーシーズンを勝ち抜き、チャンピオンシップへと進んだ激闘の記録を中心に、彼らがその舞台裏で抱えていた葛藤やプレッシャー、試合中には見せない素顔も収められている。そして、貴重なプライベートの時間にもカメラが密着。自らをリフレッシュさせるさまざまな過ごし方を通して、彼らが来たる新シーズンにどんな思いを抱いているのかを映し出す。
ポスタービジュアルでは、4人の選手それぞれのプレーシーンや表情を収めたカットがコラージュ風に配置され、試合の緊張感と舞台裏のドラマが交錯する構成に。「それぞれの軌跡が、ひとつの“最高”の物語になる」というコピーが添えられ、彼らの歩んだ軌跡が一つの“物語”として描かれていくことを予感させる仕上がりとなっている。
また、劇場公開初日から3週連続、週替わりの来場者特典の配布も決定。詳細は後日発表される。
■高橋藍のコメント
凄かったです！！感動しました！なかなか試合後に自分の試合を見ることがないですし、試合中の他の選手の心境なども知れて、びっくりすることも多かったです。映画にしていただいたことで、4選手の私生活に個性を感じることができました。ありがとうございます！多くの方に、選手たちの想いが届いて、さらにSVリーグに興味を持ってもらえたらうれしいです！
■関田誠大のコメント
今回このような形で映画の撮影をしていただき、貴重な体験でした！バレーボールをしている姿だけではなく、プライベートな部分も撮影をしてもらっているので、不慣れなところもありましたが、ぜひみなさん楽しんで観ていただけるとうれしいです。今年はより一層SVリーグを盛り上げていきたいと思います！！
■西田有志のコメント
この映画を観て、昨シーズンの悔しさや2025-26シーズンでは必ず優勝したいという気持ちが、より強くなりました。また、私たちだけではではなく、それぞれのチームが頂点を掴むために、最高のパフォーマンスを追求していると思います。本気と本気のぶつかり合いを感じるために、ぜひ会場に新しいシーズンも足を運んでいただけるとうれしいです。
■柳田将洋のコメント
このたび、大同生命SVリーグを追った映画作品に登場人物の一人として取り上げていただけることになり、改めて大変光栄に感じております。映画では、各選手のバレーボールやリーグへの思い、さらにはコート外での姿など、さまざまな一面をご覧いただけます。私たち4名だけでなく、大同生命SVリーグには個性豊かな選手が数多く在籍しています。今回の映画をきっかけに、一人でも多くの方にバレーボールの魅力に触れ、興味を持っていただければうれしく思います。
