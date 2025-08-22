太平洋戦争時、捕虜収容所の所長として日本人捕虜たちと交流を重ねたオーテス・ケーリ氏。彼はどのように日本人を眼差していたのか。

1950年に『日本の若い者』として刊行され、この度再刊となった『真珠湾収容所の捕虜たち 情報将校の見た日本軍と敗戦日本』（角川新書）の一部を抜粋して紹介する。

地獄島から来た男

四五年の春、マーシャル諸島の、ミリ、マロエラップ、ウオッチェなどから脱出した連中が、一団となって収容所へ送られてきた。私は早速その柵へ出かけていった。

「最近のニュースだよ」

私が放り出した新聞が、リレー式に一人の男のとこへ届いた。

「これがリーダーだな」

私にはすぐ分かった。その男は、私に背を向けて下を向いていた。この毛唐はどういう男か、何を喋るか、と無関心を装いながら、全身の神経が張っているのだと思った。

「しょうがねえ、読んでやろう」

といった顔付きで、この親分は、ぶっきらぼうに新聞記事を読み上げた。依然私に背を向けたまま--。私が収容所の様子、特に“寺子屋”を中心とする健康な生活を紹介して、安心と元気を与えようと話している間も、この親分はそっぽを向いていた。

「あなた方は、どうして島を脱け出したんです」

すぐ答えようとする者がなかった。

親分が答えてくれるのをみんな待っているふうだった。しばらくして、親分がやおら体をねじって、口を切った。

「戦友の肉まで食って島に生き残るより、米軍に投降した方がいいと思ったまでです」

顔の筋肉一つ動かさず、彫刻のような無感動さで言い切った。引きしまった大きな口が印象的だった。意志の強い、行動的な頼もしそうな男だった。

「逃亡して敵の捕虜になったことを後悔していないか」

「偉い奴らは、下っ端を犠牲にして生きている。下っ端は仲間の肉をねらっている。戦うためじゃない。ただ生きたいだけの餓鬼道です。同胞の肉を食わないだけでも、捕虜の方がましです。むしろ解放されたような、すがすがしい気持です」

捨てられた島の悲劇

私は厳粛な気持になった。徹し切っている。捕虜がいいか悪いか、この人たちにはもう理屈じゃないのだ。地獄島の現実が、彼らを追い出したのだ。彼らは人間だったから追い出されたのだ。この親分は、私が今でも親交を結んでいる好漢“マーシャル”である。

勤務員のいる柵へ行ってこの話をすると、ぜひ会わせてくれという者が出た。この男は専門学校出身の技術者で将校の出身だったが、はっきりした反軍思想を持ち、“右門”と共に早くから同じ考えの捕虜を探し求めていた男だ。規則としては、よその柵を訪問することは許されていなかったが、この男なら信頼出来るし、見放された島の惨状を、この男に記録してもらいたいと思った。深く考えもせず、また“海鷲”などと内地でもてはやされ、戦場の実相も見ずに突然捕虜になった連中に、この捨て去られた島の悲劇を知ってもらいたかった。

頭が鋭く、物分かりが早いくせに、多くのパイロットが、捕虜を極度に卑下し、かたくなに日を送っているのは、この、地獄島から来た教育程度の低い軍夫たちが、透徹した心境にあるのと、鋭い対照だった。特別の美食を御馳走され、常軌を逸した戦争熱に包まれた内地を飛び立ったその日のうちに、機を撃ち落とされて米軍に収容されたパイロットは、日本とアメリカ、日本軍人の捕虜、この両極のように隔ったものを結ぶ紐帯を一つも経験していないのだ。それは実に大きな空白である。捕虜を肯定するには、この空白を埋める数々の事実が、必然の連関をもって畳み込まれなければならない。

マーシャル群島の捕虜がしたこの畳み込みを、仮りに“肉体的”というならば、“北川”の場合は“理論的”といえるだろう。

満州、日華事変の初期、華北へ記者として従軍し、中国側の伏兵に陥ちた。そのとき彼は捕虜になることなど毛頭考えなかったという。それどころか、逃げ込んだ百姓小屋の中で、軍刀の抜き身を逆さに立て、敵が踏み込んで来たら、がくっと首を切っ先に持ってゆく姿勢を取っていた。中国兵に捕まれば、残虐な殺され方をすると確信していたからだ。なぶり殺しにされるのが当然なほど、日本軍は中国人を苛酷に扱っていることを、彼はいやというほど見て知っていた。自らの幻影におびえたのである。

恐れていた日

三十の歳で召集され、二等兵から始めたが、概ね優秀な兵として順調に階級が上がっていった。学生のころ、当時の学生の多くがそうであったように、左翼の洗礼を受けた彼も、軍隊では、それをおくびにも出さなかった。ところが戦争が苛烈となり、日本の軍隊が崩れてゆくにつれて、彼は次第次第に、鉄の枠から解放されて、自分の考えで行動していった。その最初のきっかけは、釡山からサイパンに送られる途中、潜水艦にやられ、太平洋の真ん中に放り出された時だった。三間足らずの材木に、二十人もが縋がりついて漂流しているとき、鬼准尉が一等兵に怒鳴りつけられた。まごまごすると将校だろうと多数の兵隊に殺されかねない状況だった。一つのタガが外れた。



乞食の姿でサイパンに上がった彼の部隊は、数においても士気においても半端で使い物にならなかった。上官の眼から逃れることしか兵隊は考えていなかった。米軍に上陸されたらそれまでと誰も思っていたから、自分のいる島を米軍がそれていってくれるのを祈るだけだった。

恐れていた日がついに来てしまった。水平線は鋼鉄でびっしり埋め尽くされた。彼は口惜しさでいっぱいだった。自分が最も憎み、最も軽蔑する下劣な人間と心中することを強いられ、それしか残された道がないのが口惜しかった。しかしまだ捕虜などということは毛頭考えなかった。

米軍陣地へ行くという決断

米軍が上陸したとき彼は、樹海に一人置かれ、上陸後十時間も敵の上陸を知らないでいた。

彼はその前夜、上陸の気配にすっかり取り乱している隊長に罵られながら、逓伝哨〔情報リレー兵〕として山の中へ追いやられた。銃も装具も前の陣地においてきたまま、取りに行くことも許されず、飯盒一つぶら下げて追い出されたのだった。敵の中を丸腰でさまよい歩く日が続いた。親しい戦友にめぐり逢った。食う物もなく、小川のふちにその戦友と二人きりで坐り込んでしまった。飢えを覚えると、川の水を飲んだ。水を見ていると心が落ちついた。ここを死に場所と定めた。いろんな思いに耽けるうち、どうしても生きたくなった。二人で三日間議論して結論を得た。

「日本は負ける、自分たちを戦争に駆り立てたお偉方はいなくなる。自分が共鳴出来る人たちが国の指導権を握る。社会は自分を容れてくれる。アメリカ人は中国人より教養が高い。日本人は中国人にしたほどにはまだアメリカ人を虐待してないだろうから、アメリカ兵の憎悪心は薄いだろう。アメリカ人は自分を殺さないだろう。よし殺されても元々だ、どっちみち死ぬんだから。このままでいれば死ぬ以外にないが、米軍陣地へ行けば少なくとも生きられる可能性がある」

地獄島の記録

マーシャルの一団が綴った“地獄島の記録”から抜粋してみよう。

食糧の補給が絶えて八カ月目に減食四割を言い渡された。そのころ、一式陸攻機が三機来て、残っていた整備員を乗せて行ってしまった。これで、この島は完全に友軍から見放され敵の手に委ねられたと同様になった。それから三カ月後、周囲にある四十ばかりの小さな島に分散した。はじめは椰子の実が食べられたが、半月と続かなかった。草を食べ、魚とりをやったが、思うに任せなかった。ある島では日に平均二、三人餓死した。兵が椰子の木に登って実を盗むのを見て、隊長は下からピストルで射ち殺した。戦友が怒ってその隊長を射殺したので乱闘となり、連絡員が行ったときは、その小隊は、僅か四名となっていた。

しかも本島では、将校たちが米の飯を食っていた。「敵が上陸したとき、兵と同じ物を食べていたんでは指揮がとれない」と将校は昂然として言った。

アメリカの救助船が島の近くに出没し始めた。百数十名の朝鮮人が暴動を起こし、米船に逃れようとしたが失敗して処刑された。「お前たちが死ねば、食糧が助かる」と言っていた将校が、米船へ逃げる者は殺せと命令した。

兵隊の顔はどす黒く腫むくんで、肋骨が一本一本読めるほど痩せていたが、腹だけは妙にふくれていた。

「コプラ腹」とわれわれは呼んだ。椰子の実のコプラ〔ヤシの果実の胚乳を乾燥させたもの〕ばかり食べていたからだった。

「本物」のスープ

このコプラの争奪戦は、飢えた狼さながらで、人間という気持は持っていられなかった。人を見れば「あの野郎生きてやがる。何か食っているんだ。その穴はどこだろう」とすぐ思う。巡察に来た肥った将校を見て、「うまそうだなあ」と思わず言った者があった。実際、人間を食いたいと思った。アメリカ兵が来たら、殺して食ってやろうかと言い合った。本物という言葉が流行った。防空壕の中で、いいにおいがする。はじめ魚のにおいかと思っていたが、犬も鼠も食い尽くした後だから、魚などあるはずがない。勧められるままに、スープを食べた。とてもうまかった。

何だと聞くと、本物だという。本物って何だと聞いたが、なかなか言わない。結局、戦友の肉だということが分かった。「おれが死んだら、おれの肉を食え。お前が死んだら、お前の肉をおれが食う」。そう言い交わした相手が爆撃で死んだので、その戦友の肉を食っているということが分かった。この、同胞相食が始まってからは、独り歩きが出来なくなった。墓地には銃を持った歩哨が立った。死体を掘り返してくる奴があるからだ。砲台の下には、人間の骨がうずたかく積んであった。カボチャなどを盗んだ奴を歩哨が銃殺し、その男の肉を食ったという話もあった。

同胞への揺れる思い

この記録は収容所に異常な衝撃を与えた。いずれ劣らぬ苛烈な戦場から来ている捕虜たちだったが、マーシャルの弾丸の音のしない生き地獄は、どこよりも一層凄惨だった。

見棄てられた離島の同胞を救いたいという声が収容所の一部から起こってきた。祖国はおろか敵側からも問題にされず、無意味に死んでゆく同胞を、黙って見ていられないというのである。しかし、柵の中では公然と言われないことだった。

「てめいが捕虜になっただけでも申しわけないのに、人まで誘うとは何事だ」

という“道義”が支配していた。マリアナで戦友の呼び出しに行ったために、仲間からこん棒で青ぶくれするほど殴られた例は珍しくなかった。理由がどうであろうと利敵行為は死刑に相当するという考えが、捕虜間の常識とされていた。

「自分さえ助かれば、後はどうでもいいと、知らん顔しているわけにはいかない」

そういう捕虜数名を夜こっそりと事務所に集めて、私は相談に乗った。それまでにも、宣伝部の将校に頼まれて、ビラの批評や材料を提供した捕虜もあったが、彼らがどこまでも真剣に考えた上でのことか、私はあまり知らなかった。

呼びかけの文句

少なくとも私は、そういうきわどい仕事を、こちらから持ちかけることは慎んでいた。彼らが、自発的に、しかも真剣になって取っ組んでこなければ、取りあげるべき仕事ではないと思っていた。さらに、私をアメリカの将校としてでなく、ただの人間として相談してくるのでなければ私は動こうとしなかった。だから宣伝部の人に頼まれても、私が信頼する捕虜を紹介しなかった。スポイルされることが恐ろしかったからだ。

しかし、こんどの場合はそうではなかった。とうとう自分たちでがまん出来なくなって、言い出したのだった。それがいいことか悪いことかは議論の外で、「これをやらなければ嘘じゃないか」、そういう心情のほとばしりだった。それが分かったから私は本腰で相談に乗ることにした。

脱出の勇気がある者は、島のまわりにときたま現れる米軍の救助艇に救われるが、脱出の勇気もなく、また、米軍に捕まれば殺されると思っている連中に真相を伝え、勇気を与えるにはどうしたらいいかを話し合った。呼びかけを的確にするために、島の地理や、部隊の事情を詳細に知る必要があった。脱出者の記録や話を中心に、呼びかけの文句を協同で作りあげ、それをリーフレットと録音盤に仕上げる仕事が始まった。

（オーテス・ケーリ／Webオリジナル（外部転載））