ÅÅÄÌ¤Î¸µ¼Ò°÷¡¦Æ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¡Ö¶»¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª ¾Ð¡×¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡ÅÅÄÌ¤Î¸µ·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¿Í¸ø¼°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é½÷Í¥¡É¤³¤ÈÆ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ºêÎ¤ºÚ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢CM»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î»Ñ¡¢²Æº×¤ê¤Ç¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ºê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤ï¡ª¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¡ª²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤¬¤Þ¤¿¥¹¥Æ¥¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¶»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¡¢¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª ¾Ð¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë