神戸市のマンションで、24歳の女性が刺されて死亡した事件で21日夜、刃物による傷が女性の肺にまで達していたことが新たに分かりました。防犯カメラの映像からわずか数分の犯行だったとみられています。男は事件発生から丸1日以上たった今も逃走を続けています。

20日夜、住宅街にあるマンションで女性が男に襲われ死亡した事件。亡くなったのはこのマンションに住む会社員の片山恵さん（24）。1人で帰宅したところを男に刃物で複数回刺されたということです。

21日夜、新たにその傷は肺にまで達していたことが分かりました。

事件発生と同じ時間帯に現場周辺を歩いてみると――

並木雲楓・zeroフィールドキャスター

「歩いて40秒ほどでこちらの大通りに出るのですが、道路を見てみますと車通りも人通りもそれほど多くはありません」

事件があったのは兵庫県神戸市。繁華街のJR三ノ宮駅からおよそ700メートルのところにあるマンションです。マンションの1階にはオートロックのドアがあり、その奥にエレベーターや階段があるといいます。

防犯カメラの映像や目撃証言から事件前後の男の様子が見えてきました。まず、最初に男が目撃されたのはエレベーター内を映したモニターの映像です。見ていたのは住人の女性。

住人からの通報

「女性の悲鳴が聞こえた。エレベーター内で男が女性を羽交い締めにしている」

モニターには2人の男女が映っていて、男が女性を羽交い締めにする様子を見たといいます。さらに、刃物のようなものも見えたということです。

そしてその直後、別の住人がマンションの階段で男を目撃していました。住人が階段をのぼっていくと、3階から4階の間で、男とよく似た人物とすれ違ったといいます。

その際、怪しい雰囲気はなかったといいますが、住人がそのまま6階に向かって上がっていたところ、エレベーターの目の前で片山さんが血を流して倒れていたということです。

片山さんは病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。刺し傷はすべて上半身の正面にあり、死因は失血死だったということです。右手には身を守ろうと抵抗した際にできた傷も複数あったということです。

マンションの住人

「ベランダから外見ると、警察の方とか消防・救急の方がいて、救急で運ばれてるとこだった。非常階段から下りたところが（6階の）エレベーターの前で血の海という感じ」

エレベーターだけでなく、階段にも片山さんのものとみられる血痕が残っていたといいます。

マンションの住人

「畳一枚分くらいは（血だまりが）あって、片方の靴も落ちていた」

エレベーターで1階から6階に上がる間に刺されたとみられています。警察によりますと数分の犯行だったということです。

小学校時代の同級生によると“真面目で頭がよく、おもしろい子だった”という片山さん。

今のところ男と片山さんの関係性は分かっていませんが、マンションの住人からは“ある疑問”の声が――

マンションの住人

「玄関入ってポストがあって、自動ドアがあって、鍵でやるオートロックなので普通の方は入れない」

マンションの住人

「（鍵を）差し込んで自動ドアを開けてっていう形。一応オートロック。鍵持ってなきゃ入れない」

オートロックになっていて鍵がないと入れないというマンション。では、男はどうやってマンションに入ったのか。

それが映っていたのがエントランスに設置された防犯カメラです。捜査関係者によりますと、1人で帰宅してきた片山さんは自分でオートロックを解除してマンション内に。すると、男がその後ろをついていくように急いだ様子で中に入っていったといいます。このとき片山さんは男の存在に気づいている様子はなかったということです。

事件後、逃走したとみられる男はエントランスから出て駅などがある北の方向へ歩いていったということです。20代から30代とみられ、上下黒の半袖と長ズボン、体形は中肉でカバンを持っていたという男。

マンションの住人

「かなり怖かったというか正直とんでもないことなんだなと。静かなところなので、あまりこういう大きなものが起きるって感じられなかった。ショックが一番大きい」

近くに住む人

「もう不安でしょうがない。いち早く捕まってくれると助かる。夜は出歩かないようにしようかなと」

現場から凶器は見つかっておらず、警察は男が所持したまま逃走したとみて捜査しています。

（8月21日放送『news zero』より）