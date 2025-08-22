◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-1ヤクルト(21日、神宮球場)

巨人に12安打7失点で敗れたヤクルトの高津臣吾監督が試合を振り返りました。

この日はベテランの石川雅規投手が先発し、初回に岡本和真選手にツーベースを打たれ失点。2回にはリチャード選手と丸佳浩選手から2ランを浴びるなど2回6失点で降板しました。

試合後高津監督は「あれだけ長打を打たれるわけですから投げる球も甘かっただろうし、タイミングを崩すこともできなかったかな。腕が振れていないのでいいところを振ってくれない。彼の一番よくないパターンですかね」と投球について語りましした。

一方打線は巨人先発の田中将大投手に5回3安打1得点と抑えられ、「(点差が開いて）難しかったと思います。ただもう少しファーストストライクから積極的に打っていいのかなと思いますね。5回までで3回しかファーストストライクに手を出していないので、もっと失投を見逃さず勝負球に行く前に勝負を仕掛けることが必要」とコメントしました。

点差が開いた状況で3番手として登板した1年目の下川隼佑投手が、2イニングを3奪三振無失点と好投。「テンポがいいのでこういうゲームだからああいったピッチングができたのかもしれないですけど、どんどん攻めて行ける、怖さを知らないというか、痛い目にあうまでどんどんあの形でやっていけたらいいのかなと思います」と評価しました。