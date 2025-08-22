ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÂçÇÔ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿·ä¡Ä2²óÎ¢¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÁöÎÝ¤ËÊ¿ÀÐ»á¡ÖÂÇµå¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤¿¤é¤Í¡¢»°ÎÝ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï21Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë0¡Ý10¤ÇÂçÇÔ¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤¬2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ì¤º¡¢ÂÇÀþ¤Ï9°ÂÂÇÊü¤Ä¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2²óÎ¢¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÁöÎÝ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌîÂ¼Í¤´õ¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ê¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤ÁöÎÝ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç°ìµ¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5²ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÀ¤Ç¤â3ÅÀ¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Ç»°Í·´Ö¤ËÈ´¤±¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¿§¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÂÇµå¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤¿¤é¤Í¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤¬ÌµÆñ¤ÊÁöÎÝ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»°ÎÝ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ë¸Â¤êÁ´¤¯¹Ô¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¶õ¸«¾å¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤éÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÄË¤¤ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù