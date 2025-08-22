〈犬も鼠も食い尽くした後だから、魚などあるはずがない…それでも「とてもうまかった」食糧難にあえいだ日本兵が手を出した“本物のスープ”の中身とは〉から続く

太平洋戦争時、捕虜収容所の所長として日本人捕虜たちと交流を重ねたオーテス・ケーリ氏。彼はどのように日本人を眼差していたのか。

1950年に『日本の若い者』として刊行され、この度再刊となった『真珠湾収容所の捕虜たち 情報将校の見た日本軍と敗戦日本』（角川新書）の一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目を読む）

◆◆◆

反米意識の再来

三月に入って、連日のように日本本土爆撃の報が、壁新聞（編集注：有志が英字紙のなかから日本の捕虜に興味のあると思われる記事を出来るだけたくさん翻訳して、張り出していた）に現れた。いったん過去のものとして忘れようとしていた戦争だ、自分の家族や、友人の上に迫り出すと、再び生々しい現実として、戦争が捕虜を苦しめ出した。

「畜生！」

「ひど過ぎる！」

口に出して、一途にアメリカを憎悪する声が高まってきた。それまで心穏やかに勉強にいそしんでいた者の中から、また昔の狂躁と反米意識に還る者が現れた。それが一番露骨に現れたのは“勘太郎”だった。彼は、“ブラック”と北川と組んで、経済原論の本を読み合うところまで行っていた。

午前いっぱいが、彼の読む番だったが、朝っぱらからマージャンに耽り、「ポンだっ。手を出すない」というような大声がテントから聞こえた。十も年上の元特高刑事に食いついて、柔道の手でテントの外へ放り出されたりした。この特高氏は、理屈の上では進歩的な分子と共鳴出来たが、四囲の様子をうかがい、単純に裸にはなれなかった。

だから、際どい議論になると、言を左右にして、若い者を迷路に引きずりこんだり、ヘラヘラと笑って煙幕にかくれるたちだった。勘太郎が喧嘩を吹っかけたのも、そうしたあいまいさに引っかかったのだろう。しかし、腕力は“特高”の方が数段上だった。

事務室の当番兵をしていた“みっちゃん”もすっかり反動化した。“青年社長”と一緒に投降した海軍の下士官で、八ッ頭のような体を精力的に動かして、よく働く愛嬌者だった。鉛筆を舐め舐め寺子屋でABCを書いている姿はほほえましいものだったが、いつの間にか投げてしまった。

前にも増して働き出したが、以前の朗らかさがなく、いらいらしている様子だった。「夜眠られないから、めちゃくちゃに働きたい」と顔に脂汗を流していたということだった。“右門”のテントを離脱した彼は、勘太郎のテントに加わった。そのテントが集会所のように繁昌し、なんとなく低気圧を孕み出した。「××団」と書いたノボリがそのテントから繰り出され、ノボリを先頭に、バケツを叩きながら柵内をデモり歩くこともあった。何か起こりそうな気配だった。

ルーズヴェルトの死

ルーズヴェルト大統領の死を、私はニミッツ司令部の建物にいて聞いた。戦時中のアメリカ国内の様子を聞かされていない日本人は、ルーズヴェルト大統領が、どんなに国民から敬愛されていたかを知らないだろう。特に、若いわれわれにとっては、いい意味での近代的英雄だった。当時のわれわれには、ルーズヴェルトと、トルーマンとでは、あまりにも懸隔があり過ぎた。かけがえのない大人物が去ったあと、ぽっこり空いた巨大な空白をかかえての悲しみは耐え難いものだった。

親友のディーン中尉と司令部を出た。ちょうど退庁時刻で、司令部の星条旗が、国歌の吹奏と共にゆるゆると下ろされてゆくところだった。大体私はこの行事が嫌いだった。そうした持って回った儀式がぴったりとこないのである。だから、こういう場面にぶつかると通りがかりの建物へ逃げこむ方だった。海軍は建物の中では帽子をとることになっていた。帽子をとれば敬礼しなくてもよかったからだ。

ところがこの日は、建物へも逃げこまず、立ち止まって敬礼もせず、国歌吹奏の中を、ずんずんと歩いていった。この行事は、特別に、ルーズヴェルトの死を悼んでの行事ではなかった。しかし、悲しみを懐いたわれわれには、こんな行事が空々しくてやり切れないのだった。「そんなことで一体すまされるのか」といった反発が突き上げてくるのだった。こんな時こそ、国旗の上げ下ろしをやめ、国歌吹奏もやめて、われわれを放っといてもらいたいのだった。深い悲しみに遭ったときほど、ごてごてした悼辞はおろか、全く誰からも口をきいてもらいたくないあの気持だ。

明くる日、収容所へ行くとブラックが、真っ先にルーズヴェルトのことを言った。その目が、彼は彼なりに厳粛な感情を湛えていることが分かった。彼は、年齢も、学歴も、私と似通っていた。アメリカ人と日本人でありながら、物の感じ方や、考え方に、びっくりするほど近いものを発見した。幡さんや北川は、年も上だが、もう社会人だった。私やブラックから見ると、彼らは、私たちにはない何年かの社会経験から物事を割り切って処理してゆく感じがした。それはそれで立派だと思う反面、ブラックに対してより近しい感じを持つのだった。

それぞれの「後ろめたさ」

ある午後、新聞テントをのぞくと、翻訳係の一人がぽつねんと独りで机に凭れていた。

「ケーリさん、みんなが畜生、畜生と言っています。ぼくは同じ言葉を、日本の戦争指導者に向かってぶつけたいです。今までぼくは、戦争が終わり、内地へ帰ってからのことだけを考えて、こつこつと勉強して来ました。その時のために自分の力を蓄えることが、捕虜中にやるべきだと考えて来ました。心ない人たちに比べれば、それだけでも、捕虜になった甲斐があると思って来ました。

ところが、このごろのように、日本本土爆撃を毎日聞くと、自分があまりにも虫がよ過ぎるような気がしてならないんです。戦争はどんどんひどくなっていっているのに、ぼくはそれを半ばよそごとのように考えて来ました。このごろのように内地が戦場となって、はじめて、悲惨な現実に気づいたような有様です。ぼくは戦争の局外に立っていたんです。命の心配がないどころか、三度の飯も絶対に保証されているこののどかな身分が、内地を思うと心苦しいんです。ぼくは捕虜になったことを後悔してはいません。しかし、このごろは何か後ろめたいものがついて廻るんです。業火に追われている友人や家族の目がぼくを見ているような気がするんです」

私はうなだれて聞いていた。気がつくと、私はいつの間にか指の爪をしきりに噛んでいた。立場は違うが、私も同じような後ろめたさに追われていた。私は、直接内地に爆弾を落としている側の人間だった。親しい日本の友人たちが、私が忠誠を尽くしている国の鉄片に傷ついてゆく。私の幼少から少年時代を育んでくれた日本の山河を、自らの手で破壊してゆく。





収容所にいる誠実な協力者

「それであんたは、どうしたらいいと思うんだ。どうしようと思うんだ」

「戦争が早くなくなり、親兄弟はもちろん一人でも多くの日本人が助かることなら、なんでもしたいと思います」

私は以前から懐いていた理想の計画を、もう一度胸の中で引き出して来た。

「あんたのような考えの者は、どのくらいここにいるだろう」

「まだ、突っ込んでは話していませんが、ぼくが信頼している人たちは、多少ともぼくと同じように悩んでいることはたしかです」

「よし、何か力になれると思うよ。仲間とよく話し合ってごらん」

私は上司にこの話を伝えた。今までのように局部的な、その場その場の日本兵救出だけでなく、組織的に、腰を入れて、この種の仕事をやりたい。日本人を救うことは、アメリカ人を救うことだ。人間を、世界を救うことだ。一片の謀略ではないという私の信念を強調し、有能な、誠実な協力者が収容所にもいる事実を伝えた。そして出来るだけ早く、機会を与えてくれるように懇請した。

終点は終戦

計画実現に望みを持った私は、ある夜十人近い“有志”と会合した。その顔ぶれは、クリスチャンから、コミュニスト、単なる自由主義者、体験だけで生きる者--今までは柵内では、侃々諤々の議論をして、一週間も口を利かなかったという者まで一緒だった。

「戦争を一日も早く終わらせたい。そのためには“売国奴”と罵られても敢えて忍ぶ。われわれこそ、真の愛国者だと信じる」

この一点でだけ共通していた。

「思想や主義の違いは、この際問題ではない。戦争がすんで、新しい日本の建設が始まるとき、異なった道を歩むことは勝手だ。このグループの終点は終戦なんだ」

このグループがここに集まるまでには、相互にいろんな議論が闘わされたということだった。連合国の戦争目的は、人類にとって進歩的なものかどうか？

「枢軸国の戦争目的に比べれば明らかに進歩性がある」というのが、支配的意見だった。しかし、

「そういうむずかしいことは、おれにはよくは分からん。おれは、ただこの戦争が早く終わればいいと心から願っているだけだ」

と言う者もいた。

占領という体験

米軍が日本を占領するとどういうことになるか？

「日本人が無茶な扱いを受けないことはたしかだ。アメリカ人の人間性はおれたちの誰でもが、まるで信じられないほどの驚きをもって、体験から知ったことだ。米軍なら占領されても心配はない」

それは文句なしに一致出来た。

「長い将来を見た場合、占領されるということは日本がアメリカの植民地にされることじゃないか？」

「それは、われわれの、占領という体験が、日本軍の占領地に限られているから、そういう不安が起きるんじゃないか」

「いずれにしても、それは戦後の問題だ。われわれは今そこまで踏み込む必要はない。何はともあれ、この戦いを終わらすことだ」

その夜は、同志を獲得するために、このグループの“憲法”を草案することを決め、手分けして、望みのある友人に当たることにした。

「ケーリさん、ぼくらは自分たちのためにやってるんで、あんたの手先じゃないんですよ。勘違いしないで下さいよ」

鉄柵への帰りがけに一人が冗談めかして言ったこの言葉は、彼自身に、もう一度念を押している言葉だった。

（オーテス・ケーリ／Webオリジナル（外部転載））