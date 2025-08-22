DeNA¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¼«¿È7Ï¢ÇÔ¤Ç10ÇÔÌÜ¡ÄÊ¿ÀÐ»á¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÉ½¾ð¤â¸±¤·¤¤¤·¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¸À
¡¡DeNA¤Ï21Æü¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë2¡Ý5¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï7²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ç10ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡6·î6Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤â2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É7²óÅÓÃæ100µå¡¢9°ÂÂÇ¡¢3»Íµå¡¢5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤âÇÔ¤ì¥Ð¥¦¥¢¡¼¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤Ç7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÀ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡²òÀâ¼Ô¤ÎºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Í¡¢µ¤³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¹âÄã¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¶á¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¼ê½Ð¤·¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÉ½¾ð¤â¸±¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤«¤Ã¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
