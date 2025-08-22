７月２０日投開票の参院選で支援する候補者を当選させる目的で署名集めを行ったとして、埼玉県警は２１日、県内企業の労働組合幹部で５０歳代の男２人を公職選挙法違反（署名運動の禁止）容疑でさいたま地検に書類送検した。

労組の会報誌に候補者に関するクイズを掲載し、インターネットなどで回答する際に署名させていた。ネットを使った署名行為に同容疑を適用するのは全国初という。

２人は、組合員約４９００人の労組の執行委員長と書記長。発表によると、６〜７月、候補者に投票させる目的で会報誌にクイズを掲載し、回答者欄に署名させた疑い。回答と署名は会報誌に直接書き込むか、ＱＲコードを読み込んで回答フォームに入力する方法で提出させていた。いずれも容疑を認めている。

公選法では、特定候補に投票させることを目的とした署名集めを禁じている。県警はクイズに候補者の顔写真や経歴、政党名が掲載されており、投票を促すような内容だったことから、集票目的の署名運動に当たると判断した。捜査関係者によると、支援を受けたのは国民民主党公認の比例選候補で、当選したという。

会報誌は参院選に向けた特別版として６月下旬から組合員に配布。回答者のうち抽選で２０人に東京ディズニーランドのチケットなどが当たるとうたっていた。