ヒロインメイクから数量限定色♡目もとを黄金に彩る「プライムリキッドアイライナー」

2025年9月8日（月）、大人気「ヒロインメイク プライムリキッドアイライナー リッチジュエル」から、待望の数量限定色が登場します。20周年特別カラー「20 ドラマティックゴールド」は、純金パウダーを配合した上質な輝きが魅力。0.5mLで価格は1,400円（税込1,540円）。優美で繊細な光をまとう目もとに導き、特別な1日をさらに印象的にしてくれるアイテムです。

ヒロインメイク 数量限定「ドラマティックゴールド」

今回登場する「20 ドラマティックゴールド」は、ヒロインメイク史上初※となる純金パウダー配合。

まばたきするたびにきらめく黄金の輝きは、華やかでありながら上品♡アイライナーとしてはもちろん、アイカラーとしても活躍し、ひと塗りで唯一無二の存在感を放ちます。

※ヒロインメイク 筆ペンライナー内で。

高発色×極細筆で理想のアイラインに

リッチジュエルシリーズの特徴は、輝きを逃さない「パール専用リキッドコントロール機能」と、0.1mmの極細筆。細部まで自在に描け、目尻のハネやまつ毛の隙間も美しく仕上げます。

さらに、ウォータープルーフ処方で汗や皮脂、涙に強く、夜までにじまず美しいラインをキープ。お湯で簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。

美容液成分で目もとにやさしいケア

「20 ドラマティックゴールド」には、ヒアルロン酸・コラーゲン・野バラエキス（カニナバラ果実エキス）・パンテノール・リピジュア®（ポリクオタニウム-51）・センブリエキスの6種の美容液成分を配合。

乾燥しやすい目もとにうるおいを与えながら、繊細なラインを美しく描けます。

黄金に輝く目もとで特別な秋を

「ヒロインメイク プライムリキッドアイライナー リッチジュエル」限定色「20 ドラマティックゴールド」は、0.5mLで価格は1,400円（税込1,540円）。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

優美な黄金の輝きで、秋のメイクをアップデートしてみませんか？あなたの目もとにドラマティックな煌めきを添えてくれる特別な1本です♪