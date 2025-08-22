

非正規雇用契約で働き続けるユウコさんは、10年ほどまえに労働組合に加入した。「働き手の待遇をよくすることが、会社が掲げるSDGsやサスティナビリティの実現につながる」という信念がある（写真：編集部撮影）

就職氷河期時代をしぶとく生きてきた世代も、いつしか中高年と呼ばれる年齢になった。世代間の格差は広がり、貧困や生きづらさを抱えた彼らは、これからの人生をどう考え、生きようとしているのか。

労働、福祉問題を中心に取材活動を行う藤田和恵さんの連載。非正規雇用や貧困などを切り口に、今を懸命に生きる中高年の姿をリポートする。

就職氷河期世代の過酷さが凝縮

非常勤事務補助員、アルバイト、契約社員――。

ユウコさん（仮名、45）の履歴書には、初職から非正規雇用契約が並ぶ。よく見ると、同じ期間に複数の会社で働いていたこともわかる。給料が少なすぎてダブルワークをしなければ生活できなかったのだ。A4・1枚の書類に就職氷河期世代の過酷さが凝縮されている。

ただ彼女自身は「のらーりくらーりと生きてきました」と笑う。おおらかになれるのは、10年ほど前に加入した労働組合の存在が大きいという。

「“こうだったらいいのに”と思うことを会社に素直に言えています。だからそこまでの息苦しさを感じていません」（ユウコさん）

例えば、今働いている店舗では商品を買った客に渡すレシートにスタッフのフルネームを印字しなければならなかった。しかし、スタッフには女性もいて、不安を訴える声が多かった。このため労働組合を通して会社と交渉、現在はかろうじて苗字のみの記載となった。

ささいなことかもしれないが、そこにやりがいを感じるという。

少なくとも日本では労働組合の組織率は低下の一途をたどる。このご時世、労働組合が自己表現の場だというユウコさんは、相当なマイノリティなのではなかろうか。

非常勤職員で手取り15万円

ユウコさんは地方都市の私立大学を出て大学院に進んだ。

学生時代はそこまで熱心に就職活動をしたわけではなかったという。先に社会人になった先輩たちから、「長時間労働で体を壊した」「ノルマが大変」といった、いわゆる“ブラック企業”での理不尽な体験談ばかりを聞いていたからだ。

結局、知人の紹介で、専攻の心理学を生かせる、ある独立行政法人の非常勤職員として働き始める。

だが、そこでの雇用期間は3年と告げられた。また、時給は1000円超だったものの、毎月の手取りは約15万円ほどで、仕事がない大型連休や盆暮れといった祝祭日の多い月は、さらに3万円ほど減った。

それでは到底生活していけないので、専門学校の非常勤講師の仕事を掛け持ちした。飲食店での皿洗いなどのアルバイトもこなしたという。ダブルどころかトリプルワークである。

案の定、無理がたたって椎間板ヘルニアを発症。別の団体に転職したものの待遇は変わらず、5年ほどで業界に見切りをつけた。



非正規雇用契約が並ぶ履歴書からは、一目で就職氷河期世代ならではの厳しさが伝わる。有給休暇が取れないなど法律が守られない職場も多かったという（写真：編集部撮影）※一部加工しています

続いて飛び込んだのが、書店での仕事。読書や書店巡りが好きで「いつか本屋になりたい」という夢を抱いての転身だった。

ただ、待遇は最低賃金水準のアルバイト。朝6時から11時までは飲食店、12時から夜9時までは書店というスケジュールで働き詰めに働いた。

書店は首都圏に複数店舗を展開する会社だったが、有給休暇も取れないうえ、休日出勤の手当も払われない。ベテラン書店員も入ったばかりの学生アルバイトも同じ時給であることに「モヤっとする」こともあった。それでも、さまざまな本に出合える日々は「楽しく、飽きることがありませんでした」と振り返る。

初めて「声を上げた」日のこと

しかし、そんなユウコさんの心をへし折る出来事が起きる。

あるとき、店長から「今年は最低賃金の上げ幅が大きいから、時給上げられないよ」と言われたのだ。“最賃以下で働け”という意味である。世間話でもするかのような軽い口調だったことを覚えている。

ユウコさんは思い切って「それは、労基法（労働基準法）違反じゃないですか」と言ってみた。労働条件について物申したのは初めてだったが、愛読書の1つで、悪質企業の実態などを告発してベストセラーになった『ブラック企業』（今野晴貴著・文春新書）の内容を思い出した。「声を上げることができたのは、この本の影響が大きかったです」。



労働組合を通して“成果”を得ても、同僚の多くは冷ややかといった体験を語りながらも、ユウコさんからはユーモアと笑顔が絶えなかった。ゆるぎない信念を持つ彼女にとって、感謝されるかどうかなどはささいなことなのかもしれない（写真：編集部撮影）

結局、時給は上がったが、書店は辞めた。

「むなしくなっちゃったんです。私は最賃ももらえない人間なんだと思いながら、これ以上働き続けることはできませんでした」とユウコさん。すでに書店の労働条件はどこも似たり寄ったりであることもわかっていた。

退職と同時に「本屋になる夢」をあきらめた。

このころ、家庭の事情で親と同居を開始。心機一転、今度は生活雑貨の製造販売を手掛ける会社で、アルバイトとして働き始める。30代半ばのことだ。

ところが、ここも突っ込みどころしかない職場であることが、早々に露呈する。

入社1カ月で店長になるよう命じられたうえ、店長になったら正社員にするという約束は反故にされた。極めつきは有給を取ろうとしたとき、上司から「有給は病気になったときに取るもの。休みたいときに取るものではない。従えないなら評価を下げます」と言われたことだ。

うそ八百である。ユウコさんは1人でも加入できる労働組合に相談。アドバイスを受けながら会社と話し合った結果、すべての社員が自由に有給取得できるようになったという。

「労働組合に頼ったのは初めて。何かあったときに備えて組合はあったほうがいいと思っていたので、有給の問題が解決したあとに加入しました」

一方で、部下を持ちながら店舗運営を担う店長業務は重荷だった。「ずっと細切れの非正規で働いてきた私は、人に育てられた経験もなければ、人を育てた経験もない」とユウコさんは言う。

自分なりに試行錯誤したものの、踏ん張ろうと思えるだけの魅力をその会社に見いだすことができなかった。数年間勤めたあと、同じく生活雑貨を製造販売する別の会社に転職することにした。

会社に団体交渉を申し入れると

転職先は、原料にオーガニック素材を使っていることを売りにした会社だったが、果たしてここでも法律が守られることはなかった。別会社に合併されたとき、複数の労働条件が引き下げられそうになったのだ。

例えば、公休の一部カットや残業代計算の5分単位から15分単位への変更、「季節休暇」の全廃、労働時間延長など。社員は個別に新たな労働契約書にサインするよう求められた。

しかし、公休の一部カットと残業代の15分未満切り捨ては法律に違反する。また、厚生労働省からは、合併などの際は働き手の労働条件維持に留意するよう求める旨の指針も出されている。

ユウコさんは会社側に労働組合に加入していることを伝えたうえで、団体交渉を申し入れた。

結局、労働基準監督署による勧告もあり、会社側は法令違反の部分に限って方針を撤回。残業代については本来1分単位で計算すべきなので、過去の分までさかのぼって、すべての社員に未払い分が支給されるという“成果”も得た。

ただ、法令違反とまではいえない季節休暇などについては、労働組合に加入していて、新しい契約書にサインを“しなかった”ユウコさんだけが従来通り取得できるという、少々いびつな結果となった。

感謝どころか…冷たい同僚の反応

彼女のキャリアをみると、就職氷河期世代は不安定な低賃金労働を強いられただけでなく、悪質企業からの搾取に遭うことも珍しくなかったことが想像できる。

ユウコさんは声を上げることで、それぞれの会社に法律を守らせてきた。その恩恵はすべての社員が受けることができた。今の職場でも、少なくとも違法な公休カットと残業代未払いは未然に防いだ。

では、同僚から感謝されたのだろうか。残念ながら答えは「ノー」だという。

ユウコさんは同僚たちに、労働組合に加入して契約を結びなおせば季節休暇も取れるはずと説明したところ、次のような言葉が返ってきた。「働かせてもらっているだけでありがたい」「労働組合は怖い」「波風を立てたくない」「今の立場を失いたくない」「迷惑なのでもう連絡しないで」――。

1人だけ契約書へのサインを拒んだことについて、「会社の了解を得ずに働くのはおかしい」「社員じゃない人を職場に迎え入れることはできない」と言われたこともあったという。結局、だれ1人労働組合には入らなかった。

ユウコさんは「『働かせてもらっているだけでありがたい』という考えは、私と同世代に多いような気がします。もっと若い世代は『嫌なら辞める』という感じ」と分析する。

一方の会社側は合併後、「業務で取り扱う一切の事項」や「業務上知り得た情報」をSNSに投稿したり、友人や家族に話したりしないこと、違反した場合は損害賠償責任を負うことなどを盛り込んだ誓約書にサインするよう、社員たちに求めてきたという。

秘密保持の対象が不当に広いという指摘は置くとしても、これにより組合加入のハードルが上がったことは間違いない。



「業務で取り扱う一切の事項」などを友人や家族にも話さないとする誓約書。後段には違反した場合、「会社が被った一切の被害を賠償する」とも書かれている。ユウコさんは「不当労働行為にあたるのではないか」と批判する（写真：編集部撮影）



合併後に行った相談会の資料を見せながら説明するユウコさん。職場アンケートでは、回答した社員全員が「働きづらくなった」とし、「給料が減った」「労働時間が長くなった」といった不満の声を寄せた（写真：編集部撮影）※一部加工しています

個人では門前払いされることも、労働組合という組織を通せば会社側も一定程度耳を傾ける。労働組合法はそれを可能にする“武器”だ。

ただ私は、これまで独りで闘ってきたユウコさんの“物語”を美談だとは思わない。なぜ独りだけ矢面に立たせるのか。恩恵を受けながら、だんまりを決め込んだり、批判したりする人はズルいと、思う。

それを言っちゃあおしまいでしょうか。私の問いかけに答える彼女の口調は、相も変わらずおおらかだ。



「私だって初めて声を上げたのは、最賃を払えないと言われたときです。立ち上がるタイミングは人それぞれでいい。立ち上がることができなくてもいいと、私は思っています」

ユウコさんは現在契約社員で、手取りは24万円ほど。退職金はない。将来の年金水準を考えると、「一生働き続けるしかない」。

もう1つ伝えたいことがある

取材が長時間におよんだことをわびつつノートを閉じようとしたとき、「もう1つ伝えたいことがあります」とユウコさんが言った。私は再びその言葉に耳を傾けた。

「私は今の会社が掲げる理念に共感しています。環境に配慮した素材を使い、生産農家の人権を守るという理念です。そして私たち社員の労働環境をよくすることこそが、こうした理想の実現につなるがると信じています」

（藤田 和恵 ： ジャーナリスト）