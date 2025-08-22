「信じられないような選手」「一流だ」強豪アーセナルの主力が絶賛した日本代表MF、“デビュー”２戦目に英メディアが注視「大きな注目が集まる」
待ち望んだプレミアリーグデビューで、リーズの田中碧は賛辞を集めた。８月18日のエバートン戦で好パフォーマンスを披露。ファンからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。最高の船出と言える。
専門サイト『The Leeds Press』は20日、「一部の選手はエバートン戦で輝いた。プレミアリーグでも活躍し、リーズにとって重要なスターであり続ける準備ができている」と報じた。
「アオ・タナカはプレミアリーグデビュー戦で見事なパフォーマンスを見せ、賛辞を集めた。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、プレミアリーグのトップクラブの同僚からも賛辞を寄せられている」
その賛辞とは、強豪アーセナルの主力MFデクラン・ライスが日本メディアのインタビューで口にした言葉だ。今年の５月、ライスは田中を「信じられないような選手」「一流」と表現。「エネルギーがあり、ボールの扱いが上手い」と絶賛していた。
リーズは23日のリーグ次節で、そのライスが所属するアーセナルと対戦する。優勝候補の一角とのタフな試合になることは想像にかたくない。The Leeds Pressは「エバートンはベストの布陣を模索中だった。アーセナル戦はもっと厳しい試練となるだろう。リーズは有利な立場ではない」と報じている。
「だが、タナカには大きな注目が集まる。ライスを含むトップクラスの中盤を相手にしても、なお活躍し、良いパフォーマンスを見せられるのか。アーセナル戦でリーズのスターはもっとフィジカルバトルとなる中盤でプレッシャーを受けるだろう」
開幕前はフィジカルの強さに対する懸念から、スタメン落ちの可能性も取りざたされた田中。アーセナル戦でライスとの直接対決は実現するのか。そして再びインパクトを残せるのか。開幕戦に続く活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
