Ç®³¤¤ÎÌô¶ÉÈ¯ ÁÖ²÷´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤¿¤ß¤ó¤È¡×¡Ú¤·¤º¤ª¤«»º¡Û
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÇÁÏ¶È74Ç¯¤ò¸Ø¤ë²¬ÅÄÌô¶É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¡¢7·î¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡×¤òÇã¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤·¤º¤ª¤«»º¤ÏÁÖ²÷´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤¢¤¿¤ß¤ó¤È¡×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬...
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬ÅÄÌô¶É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¡Ö¤¢¤¿¤ß¤ó¤È¡×
¡ã½÷¤Î»Ò¡ä¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡× Q. ¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡© ¡Ö¥¹ー¥¹ー¤¹¤ë¡×
µ¼Ô¤â¤½¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²¼ÅÄ»Ù¶É ¼ÆÅÄ´²¿Íµ¼Ô¡ä¡Ö¤ª～¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤¬¥°ー¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤¹¤Í¡×
¼Â¤Ï¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ß¥ó¥ÈÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìô¶É¤Ç°·¤¦¡Ö¤¢¤ë¥â¥Î¡×¤ÇÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²¬ÅÄÌô¶É »°°æÆØ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¼ÆÅÄµ¼Ô¡ä¡Ö¡Ø¥Ï¥Ã¥«Ìý¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ã»°°æ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥Ï¥Ã¥«Ìý¤Ë¤Ï¿§Ì£¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡ã¼ÆÅÄµ¼Ô¡ä¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î»°°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯Á°¡¢²¬ÅÄÌô¶É¤Î·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÇ®³¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ä´ºÞ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥«Ìý¡×¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»°°æ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥Ï¥Ã¥«¤Ã¤Æ¥ß¥ó¥È¤À¤è¤Í¡£¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Ã¥«Ìý¤ò»È¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó3Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»°°æ¤µ¤ó¤Ï»îºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È²¿¸®¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¥¸¥§¥éー¥È¹©Ë¼¡ÖR65¡×¤Ç¤¹¡£
¡ã°ËÆ¦¹â¸¶¥¸¥§¥éー¥È¹©Ë¼¡ÖR65¡× Ï»¶¿Í´ÂÀÏ¯ÂåÉ½¡ä¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ÏÂ¾¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È°ã¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹á¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤À¤ÈÁ´Á³¡¢¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¡Ø¡Ê¥ß¥ó¥È¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥«Ìý¼«ÂÎ¤Ï2¡¢3Å©¤âÆþ¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
Ç®Îõ¤Ê°¦¹¥²È¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡£Ï»¶¿¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦³ä¹ç¤Ç¥ì¥·¥Ô¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä«Ì¸¹â¸¶¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÏ»¶¿ÂåÉ½¡ä¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ý¥ó¤È½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¾¤Îºø³Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤è¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ë»°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ß¤ó¤È¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤È¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥ß¥ó¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß699±ß¤Ç¤¹¡£
¡ã»°°æ¤µ¤ó¡ä¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤âÌô¶É¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿ì¤¤»ß¤á¤È¤«É÷¼ÙÌô¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Ç®³¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¡ØÌô¶É¤Ç¥¢¥¤¥¹¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤«¤é¤Î·ò¹¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢Ìô¶É¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿Ä©Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Ìô¶É¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¾¦Å¹³¹¤«¤éÌó15Ê¬¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ß¤ó¤È¡×¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÌô¶É¤Þ¤Ç¤Î»¶ºö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§²¬ÅÄÌô¶É¡¦½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÃæ±ûÄ®4-18 ¡¦ÅÅÏÃ¡§0557-82-6111 ¡¦»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ～¸á¸å6»þ¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡Ë ¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü