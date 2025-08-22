俳優の石原さとみさん（38）がイメージキャラクターを務める柔軟剤の新CMに出演。最近パワーアップしたことや、“かっこいい女性像”について語りました。

最近パワーアップしたことについて聞かれた石原さんは、「毎日、子どものためにお弁当を作ってるんですね、毎朝。ほぼノールックでできるぐらいスピードが速くなりました」と回答。

さらに、「翌日の朝の自分のために、前日にちょっと冷凍のものを冷蔵庫に戻してみるとか、チンしやすいようにまとめてみるとか、そういう前日の自分の頑張りのおかげで翌日はほぼノールックでできるぐらいの、寝ぼけててもできるぐらい早くお弁当を作ることができたのは、自分の中では成長を感じました」と、明かしました。

また、“かっこいい女性像”について聞かれると「年上の友達がいるんですけど、もう10年以上の付き合いなんですけど、出会った時より今すっごくすてきなんですね」と、石原さん。

続けて、「その友達がピラティスとクラシックバレエを習いだして、常に姿勢がずっといいんです。洋服も洗練されてて、姿勢がよくて、前向きで、“凛（りん）としている女性って本当にすてきだなぁ”っていうのは一番近くにいる友達なんですけど、すごく尊敬します。年齢を重ねるごとにちゃんとアップデートされているというか、その時の自分の最高を出せる人ってかっこいいなと思いますね」と、思いを語りました。

石原さんが出演するのは、花王の新TVCM『好きな香りでゴキゲン』篇と『新登場 アーバンフローラル』篇です。