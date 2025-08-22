桜島の南岳山頂火口で22日午前5時21分に爆発的噴火が発生し、噴煙が火口から1700mの高さまで上がりました。中量の噴煙が南東に流れています。大きな噴石の飛散は不明ですが、この爆発で空振が観測されています。

桜島の爆発的噴火は、ことし147回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続しています。

桜島降灰予報（定時）

２２日６時から２２日２４時までに噴火が発生した場合には、火口から東方向に噴煙が予想され、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻） （火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２２日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） １３０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼２２日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、大崎町、曽於市、霧島市、志布志市、東串良町、肝付町、錦江町

宮崎県 ：日南市、串間市、宮崎市、都城市、三股町

・