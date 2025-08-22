GLEATは21日、「G PROWRESTLING Ver.93」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。第3試合では2人の“X”が登場した。

今大会の第3試合では本来、CIMAが“中国人プロレスラー“スコーピオンとタッグ結成。KAZMA SAKAMOTO・MICHIKO組と対戦予定だった。しかしスコーピオンのビザトラブルによって来日できず、CIMAのパートナーは入江茂弘へ変更となった。

さらに試合当日にアクシデントが起こった。入江は家庭の事情、MICHIKOが体調不良で欠場と発表された。CIMAとKAZMAのパートナーは「X」となった。KAZMAのパートナーの「X」として登場したのは、電車MICHI男だった。対してCIMAのパートナーの「X」として登場したのは、シゲコ・デラックスだった。

シゲコの登場には、会場から「可愛い」の歓声が鳴り止まなかった。試合は、シゲコのビーストボンバーからCIMAがシュバインを叩きつけて勝利した。

バックステージでシゲコは「急遽シゲコ・コデラックスが参戦したんですけど、入江茂弘は、このGLEATで誰よりもGLEATするつもりでいるので、皆さん楽しみにしていてください」とメッセージを残した。

CIMAは「入江茂弘の“お友達”であるシゲコ・デラックスが来てくれたんだから、次回はシゲコ・デラックスとCIMAの“お友達”のノブヨ・イルミナーレでタッグを組みたいと思います」と予告した。