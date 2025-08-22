ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンプルデザインで通勤通学に最適！【ルコックスポルティフ】のスニーカーがAmazonに登場中！

スクリーンショット 2025-08-02 002214


このルコックスポルティフのスニーカーは、軽量性とフィット感にこだわった定番コートスタイル「LA ROLAND(ラ ローラン)」の合成皮革モデルだ。履きやすさにこだわって作られたこのモデルは、日々のコーディネートに軽やかさとスタイルをもたらしてくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-02 002233


アッパーには、パンチングや控えめなロゴがあしらわれ、シンプルでありながらも洗練されたクリーンなデザインに仕上げられている。

インソールには、消臭機能が備わっている。気になる靴の中のニオイを抑え、いつでも清潔な状態を保つことができる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-02 002242


アウトソールは、ラバーとEVAを適切に配置することで、軽量性とクッション性を両立させている。これにより、長時間の歩行でも足への負担を軽減し、快適な履き心地をサポートする。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-02 002300


シンプルで無駄な装飾がないため、オフィスで履けるきれいめのスニーカーとしても使用できるだろう。機能性とデザイン性を兼ね備えたこのスニーカーは、毎日の生活をアクティブに、そしてスタイリッシュに彩ってくれる。