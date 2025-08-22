日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。

うつむく官邸

日米関税交渉が合意にこぎ着け、官邸にはわずかながら晴れ間も覗く。

普段は冷静な井上博雄首相秘書官（平成6年、旧通産省）もトランプ米大統領が日本側の合意案を受け入れたことを知ると、「さすがに高揚した様子だった」（官邸筋）という。



日米関税交渉が合意に到るも官邸には重い空気が流れる ©EPA＝時事

経団連はじめ産業界との窓口を担う井上氏にとって、2月の交渉開始以降は、胃の痛い日々が続いていた。自動車の追加関税25％を譲る気配を見せない米側の姿勢にいら立つ首相に、「貿易交渉は長引くこともある」と、できるだけ感情を表に出さないように説いた。「学者や知識人との人脈が豊富だから、読書好きの首相と波長が合った」（内閣官房幹部）ため、腹心として重用された。

だが、選挙で負け続けた首相に求心力はなく、秘書官や官邸官僚たちの表情も冴えない。リーダー格の中島朗洋秘書官（5年、旧大蔵省）も例外ではなく、財務省の後輩は「首相を支えきれなかったという思いが強い。自分を責めているところがある」と心配する。

外務省出身で北米局の安全保障条約課長を務めていた貝原健太郎秘書官（8年）は安全保障に精通する日米安保条約の専門家として出番を待っていたが、打席が回ってこなかった。

秘書官グループにとって不運だったのは、官邸主導の政権運営を確立する前に、衆院選で負けて少数与党となり、政局を制御する力が弱まったことだ。

最近では、官邸よりも族議員の顔色を窺う官庁もある。そのひとつが農水省で、コメ価格が高騰しても、政府備蓄米の低価格での放出に抵抗したのは「官邸よりも農林族議員との二人三脚を選んだから」（自民党中堅）とみられている。

「首相が行き詰まっている時にアイデアを出すのが側近の役割なのだが、十分に機能していたのか」（官房長官経験者）と疑問の声もある。

