第2次世界大戦における旧日本軍のもっとも無謀な作戦であった「インパール作戦」。第15軍司令官としてインパール作戦を主導した牟田口廉也（むたぐちれんや）中将の杜撰な作戦計画とは、どのような内容だったのだろうか？

ここでは、ノンフィクション作家・保阪正康さんの著書『昭和陸軍の研究 下』（朝日文庫）より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



牟田口廉也中将 ©文藝春秋

杜撰すぎる作戦計画

牟田口の作戦計画がいかに杜撰であったかは、作戦行動に移ってからすぐに露呈する。

杜撰な例の1つは、北ビルマからインパールに向かう進撃地域が山系、峡谷、高地ばかりだったことで、兵士たちは標高3000メートルの山々をひたすら登り降りしながらすすまなければならない。この地形は牟田口や参謀たちの予想をはるかに超えていた。

しかもチンドウィン河からインパールの距離を、たとえば第15師団は約70キロ、第31師団は約100キロ、第33師団も約100キロと想定していたが、これは平地の実測に等しく、山系や峡谷を登り降りする距離のそれこそ10分の1ていどになるのではないかと思われるほど甘い計算だった。

行動開始日をもってチンドウィン河をわたるというが、その河幅は600メートル、流水部の河幅でも300メートル、水深は3メートルもある。しかも河岸は急斜面で、対岸もそれに輪をかけての急斜面だった。

インパール作戦に加わった部隊長の私家版の書には、船の配当もないので、「部隊自ら研究して現地筏（いかだ）を作製し、あるいは現地民の使用する独木舟（まるきぶね）を蒐集する等渡河材料の整備には相当苦心した」と書かれているほどだ。しかもイギリス軍の偵察機が飛来する合間を縫っての渡河であった。

杜撰のもう1つの例は、戦備が著しく貧弱だったことだ。車両部隊など第15軍の参謀が要求した戦備の1割ていどがビルマ方面軍から認められたにすぎない。英印軍の戦力を著しく過小評価していたのである。

そしてこれがもっとも重要であったが、補給についてはほとんど考慮が払われなかったことだ。

各師団の兵士は20日分の糧食を持参するだけで、それ以上の補給を期待しても、制空権がイギリス側にあるうえに、ビルマ方面軍の制空を担う第5飛行師団の航空兵力はわずか200機にすぎず、イギリス軍の5分の1から6分の1ていどだったから、とても空輸の能力などなかったのである。

そのために牟田口は、牛、馬、羊などに頼り、輸送と食糧の両面をこうした家畜類ですますよう命じていた。しかし、山岳地域で牛や馬は輸送の役目を果たせず、次つぎに死んでいった。

20日間という作戦計画は、こうした条件のもとで練られたのである。いってみれば、靴に合わせて足の大きさを調整しろ、服に合わせて身体をつくりかえろ、というに等しかった。

3人の師団長と牟田口の対立

しかも不幸なことに、牟田口がひたすら猪突猛進型の軍人なのに対し、3人の師団長はいずれも理性派、あるいは合理主義的発想を身につけている軍人だった。第33師団の師団長・柳田元三は陸大在学時から合理主義的発想を好むタイプとして知られ、空虚な精神論を侮蔑していた。

第15師団長の山内正文は、昭和初年代にアメリカの陸大に留学を命じられ、そこを最優秀の成績で卒業しているし、昭和10年代にはアメリカで駐在武官をつとめ、アメリカ軍の事情にも精通していた。山内も牟田口のようなタイプを軽侮していた。さらに第31師団長の佐藤幸徳は、インパール作戦そのものに不信感をもち、補給も十分でない状態で兵士を戦線に送りだすことはできないと主張していた。兵士思いの師団長として下僚に慕われていた。

牟田口は3人の師団長がよほど煙たかったのか、1月に各師団に作戦計画を示達するときに、3人の師団長を第15軍司令部に呼ばずに参謀長や作戦参謀だけを呼んで命令を下した。

3人の師団長はとくべつに打ち合わせをしていたわけではなかったが、ともに牟田口に対して反感をなおのこと強くもつにいたった。これが作戦開始後に抗命、罷免、更迭といった事態を生むことになった。

3人の師団長と牟田口の対立は、昭和陸軍の根本的な問題を露出していた。それは精神論と合理主義的分析の対立という側面と、高級指揮官がひとたび理知や知性を失ったらどうなるかを示すケースともいえたのだ。

奇襲作戦は英軍に見抜かれていた

陸士58期生で、戦後は防衛研修所戦史室部員だった前原透の著した『日本陸軍用兵思想史』（私家版）は、インパール作戦について次のように書いている。これがもっとも妥当性をもった分析ではないかと、私には思える。

「攻勢に依らねばビルマ防衛は成立しない、との思い込みと、太平洋正面の敗北を他の方面で回復したいとの願望、さらに、これに成算ありとする牟田口廉也第15軍司令官の独善的構想に、一部の兵站（へいたん）の関係者からその攻勢作戦の成立を危惧する論もあったが、上司の河辺正3方面軍司令官、寺内寿一（ひさいち）南方総軍司令官がその作戦に賛成し、作戦発起となった」

「第15軍の作戦計画は、約50年前（保阪注・日清戦争）の平壌の攻撃と似ているが、昭和初期以来の用兵教義に基づく包囲殲滅を企図するものである。3個師団の軍のうち、2個師団が3週間分の食料弾薬を背負って山中を突進するという奇襲、急襲の効果を期待するもので、それ以後の食料補給は敵のものを鹵獲（ろかく）することをあてにしていた」

「英軍は日本軍の進行企図をすでに察し、第一線兵力を後退させ、自分の戦い易い戦場に日本軍を導入する作戦をとった。攻撃・攻撃主義で凝り固まった日本軍には全く予期しなかった敵将の対応であった」

「軍司令官の意図通りに山中を突進し、目標コヒマを占領し、敵の反撃に耐えていた第31師団長（注・佐藤幸徳）は、その後の軍からの補給皆無に激怒し、止まって戦えとの命令を無視し食料のある場所へと独断退却し、解任された。止まって戦えば『玉砕』しかない。玉砕は敗戦でわが信念に反すると、師団長は公言した。南から進んだ第33師団長（注・柳田元三）は作戦発起後間もなく、作戦中止を上申して解任され、中央からインパールに向かった第15師団長（注・山内正文）は病気で解任され、帝国陸軍として前代未聞の作戦となった」

軍事研究者の目からみたこの批判は、インパール作戦の本質をよく示している。表面的な作戦の進行を見ると、「烈」と「祭」はチンドウィン河をわたり、「烈」はコヒマを制圧した（4月5日）。

「祭」は3月の終わりにはインパールの北部にまですすんだ。だがこれはイギリス軍が予測していたことで、イギリス軍は兵力をすべてインパール一帯に後退させていて、日本軍の補給が切れたときに反撃に転じようとしていたのである。実際にインパール一帯で戦闘が始まると、日本軍は食糧も弾薬もすぐに尽きはて、どこの戦場でもイギリス軍に攻撃されるままになった。

雨期の前にインパールを占領するなど、まったく不可能だった。日本軍の部隊は、ときにイギリス軍に向かって肉弾突撃を行うこともあったが、それは作戦命令を実行するというていどの意味でしかなかった。

あまりに悲惨な状況下で発狂する兵士が続出

7月15日に、日本軍に撤退命令がだされた。作戦は失敗だったのである。こんどは兵士たちは雨にぬれ、イギリス軍の銃弾に追われ、食糧もなく、すすんできた道を戻らなければならなかった。高級指揮官の独断と錯誤がどれだけ兵士たちに過酷な運命を強いたか、それがやはり今一度問われなければならない。

これまで私は、インパール作戦（「ウ号作戦」）に従軍した兵士たち10人近くに話を聞いてきたが、彼らは、6月の梅雨時になると、雨期の戦場を思いだし、一様にゆううつな感情に捉われると話している。10年、20年、そして50年をはるかに過ぎた今も、その感情から逃れることはできない。

いや平成10年（1998年）の現在（※編注：書籍発刊当時）では、かつて20代であった兵士たちも70代後半から80代半ばになっているが、6月はゆううつな感情だけでなく、涙と怒りの感情が浮かび上がってくるとさえいう者もいる。

実際に雨期に入った5月以降、インパール作戦は悲惨な状況にあった。9月までの間、ビルマ西北部とインドのマニプール州（インパールはこの州の首都）一帯の山岳地帯には終日雨が降りつづく。「止むことを知らないビルマの悪天候」という表現があるが、この地帯はまさにそうであった。

この雨期のなかで飢餓、マラリア、そして不十分な戦備の兵士たちは、英印軍の攻撃に耐え、ひたすら自らが身を隠すことのできるタコ壺にひそんで、戦闘を行い倒れていったのだ。タコ壺に入ってくる泥水をはねのけながらの戦いだった。

飢餓で倒れ、やがて短時日のうちに白骨化していく兵士たちがそこかしこにみられるようになり、それに雨が無情に降りそそぐという光景は、明日の自らの姿であると思われて、兵士たちを脅えさせた。

あまりにも悲惨な状況に置かれている自らの姿に、精神のバランスを崩してしまう将兵もまた多かった。雨にうたれながら、母親の姿を求め、あるいは家族の名を叫びつづけ、なんの助けを求めることにもならないにもかかわらず、ジャングルのなかを異様な視線で歩き回る兵士たちの姿は珍しくはなくなっていったのである。

（保阪 正康／Webオリジナル（外部転載））