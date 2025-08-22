（NY時間15:42）（日本時間04:42）

パランティア＜PLTR＞ 156.89（+0.88 +0.56%）



情報分析ソフトのパランティア＜PLTR＞が７日ぶりに反発。同社はＡＩ関連株としても注目を集めているが、本日はさすがに買い戻しが入っているようだ。同社株は下落が続き、時価総額で７３０億ドル以上が失われた。ＡＩブームで今年のウォール街で最強銘柄の１つだったが、それを逆張りしてきた空売り筋にとっては久々の勝利と言える。



金融情報のＳ３パートナーズによると、今回の下落で空売り筋は１６億ドル以上の利益を得たが、それでも今年、同社株を逆張りして被った４５億ドルの含み損の一部を取り戻したに過ぎないという。直近６営業日ではＳ＆Ｐ５００企業の中で最悪のパフォーマンスだったが、年初来では１０６％上昇し、Ｓ＆Ｐ５００企業で最大の上昇銘柄でもある。



Ｓ３によると、貸株が可能な浮動株に対するの空売り比率、いわゆる売り残比率は１年前の約５％から２．５％程度まで低下しているという。ストラテジストは「モンスター級のモメンタム取引にひかれるのを避けたかったか、貨物列車にひかれて強制的に退場させられたかのどちらかだ」と述べている。



今回の同社株の下落は、ＩＴ・ハイテク大手全体の下げの一環でもある。投資家が利益を確定し、より割安なセクターに資金を移す、いわゆるローテーションを実施しているためで、それはＳ＆Ｐ５００やナスダック１００を押し下げている。あるポートフォリオマネジャーは「パランティア株の売りはようやく来るべきものが来ただけで、空売り筋が支配したわけではない。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞、マイクロソフト＜MSFT＞といった銘柄が下がれば、当然、過大評価されている高ベータ株はもっと下がる」と指摘している。



今年の同社株の上昇は、ショートスクイーズ（空売りの踏み上げ）ではなく、主にロングの投資家によって支えられて来た。ただし、足元の下落を受け、売り残が再び積み上がる兆しも出ている。前出のＳ３によると、６月初め以降、売り残は約１０００万株増加しているという、同社の発行済株式数は約２３億株。



一部からは、「例え株価が近く反発しても、それとともに逆張り的な空売りも増えて行く可能性がある」との指摘が出ている。「同社株が少しでも戻れば、空売り筋も戻って来るだろう。安易に手を出すべきではない。言葉は悪いが、同社株は下落トレンドであることを自ら示してしまった」と慎重姿勢な声も出ている。



【企業概要】

世界の防衛・諜報機関、災害救援組織、企業などに、データ・意思決定・運用を大規模に効果的に統合するソフトウェアを提供する。大量の情報を、その業務を反映した統合データ資産に変換することを可能にし、大規模言語モデルと共に、既存の機械学習テクノロジーの力を活用し、AIを組織データと接続する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

