※経済指標
＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（8月）21:30
結果　-0.3
予想　6.5　前回　15.9

＊米新規失業保険申請件数（8月16日週）21:30
結果　23.5万人
予想　22.5万人　前回　22.4万人

＊米製造業PMI（8月・速報）22:45
結果　53.3
予想　49.7　前回　49.8

＊米非製造業PMI（8月・速報）22:45
結果　55.4
予想　54.2　前回　55.7

＊米コンポジットPMI（8月・速報）22:45
結果　55.4
予想　53.5　前回　55.1

＊米中古住宅販売件数（年率）（7月）23:00
結果　401万件
予想　392万件　前回　393万件

＊米景気先行指数（7月）23:00
結果　-0.1％
予想　-0.1％　前回　-0.3％（前月比）

※発言・ニュース
＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・年内１回の利下げが依然自身の見通し。
・今年のＧＤＰは相対的に鈍化を見込む。
・来年には政策を中立に近づけることが可能。
・現在の政策は僅かに緊縮的だと考えている。
・雇用動向は潜在的に懸念される状況。
・ＦＲＢが動く際は一貫した方向で動くべき。

＊米司法省高官、パウエル議長にクック理事を理事から外すよう勧告
　住宅ローンの不正借入の問題が浮上しているＦＲＢのクック理事に関して、米司法省高官のエド・マーティン氏が、クック理事の住宅ローンに関する調査開始をパウエル議長に書簡で伝えるとともに、クック理事を理事から外すよう勧告した。一方、クック理事の刑事告発にはさらなる調査が必要とも述べている。

＊ＥＵと米国 、貿易協定の概要を示す共同声明で合意
　米国とＥＵは２１日、貿易協定の概要を示す共同声明で合意した。貿易協定の正式化が一段と進み、数週間以内にも欧州の自動車に対する関税引き下げをもたらし得る計画について詳細が明らかになった。また、鉄鋼とアルミニウムに関しても、新たな関税引き下げの可能性が開かれる見通し。