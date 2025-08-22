森川葵、『放課後カルテ2025秋』出演決定！ “教え子”たちと再会「余裕で身長を抜かされていました（笑）」
スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』（日本テレビ系）の放送日時が、9月24日21時に決定。主人公の小児科医・牧野（松下洸平）と共に子どもたちを見守ってきた小学校教師・篠谷を演じた森川葵が、連続ドラマに引き続き出演することも発表された。
【写真】『放課後カルテ2025秋』連ドラレギュラーも総出演！
2024年10月期に放送された連続ドラマ『放課後カルテ』の続編となる本作。あの超偏屈な問題医が帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が…？ 小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が今度は中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。
森川のほか、連ドラに出演していた子どもたちも、そろって登場。森川は子どもたちとの再会に「お茶目でわちゃわちゃした明るさは『変わってないな、あの頃と』と思いつつ、身長が高くなっていたり、顔付きもちょっと大人っぽくなっていたりするので、『半年しか経ってないのにすごく成長してる！』とも感じました」と感慨深く語り、「以前は、まだ一希（上田琳斗）にギリギリ身長を抜かされてなくて『次に会ったときは抜かされるかもね』って言っていたんですけれど、もう全然余裕で抜かされていました（笑）」と笑顔を見せた。
また、篠谷先生と同じ小学校に勤める先生たちを演じた、芳野先生役のホラン千秋、藤岡先生役の平岡祐太、岩見養護教諭役のはいだしょうこ、沢先生役の高野洸、蓬田副校長役の六角慎司、緑川校長役の武田真一、そして、主人公・牧野（松下）が勤務していた大学病院に勤める高崎医局長役の田辺誠一、咲間先生役の吉沢悠、吉田看護師役の加藤千尋、さらに牧野が救った子どもの保護者を演じた冴島環役のソニン、水本真吾役の和田聰宏も出演する。
スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』は、日本テレビ系にて9月24日21時放送。
【写真】『放課後カルテ2025秋』連ドラレギュラーも総出演！
2024年10月期に放送された連続ドラマ『放課後カルテ』の続編となる本作。あの超偏屈な問題医が帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が…？ 小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が今度は中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。
また、篠谷先生と同じ小学校に勤める先生たちを演じた、芳野先生役のホラン千秋、藤岡先生役の平岡祐太、岩見養護教諭役のはいだしょうこ、沢先生役の高野洸、蓬田副校長役の六角慎司、緑川校長役の武田真一、そして、主人公・牧野（松下）が勤務していた大学病院に勤める高崎医局長役の田辺誠一、咲間先生役の吉沢悠、吉田看護師役の加藤千尋、さらに牧野が救った子どもの保護者を演じた冴島環役のソニン、水本真吾役の和田聰宏も出演する。
スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』は、日本テレビ系にて9月24日21時放送。