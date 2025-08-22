“令和のグラビアクイーン”田中美久、抜群プロポーションにネット衝撃「スゴイ」「最高すぎる」
元HKT48・田中美久が、22日までにTikTokを更新。抜群のスタイルが際立つソロショットを披露すると、驚きの声が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、水着姿など美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回は「おねがい、きいて」とつづり、音源に合わせてこちらに振り向く動画を投稿。可愛らしいTシャツ×デニムパンツコーデでファンを魅了した。「最高すぎる」「エグすぎるて」「スタイル抜群」などのコメントが集まっている。
引用：「田中美久」TikTok（@mikurin48）
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、水着姿など美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回は「おねがい、きいて」とつづり、音源に合わせてこちらに振り向く動画を投稿。可愛らしいTシャツ×デニムパンツコーデでファンを魅了した。「最高すぎる」「エグすぎるて」「スタイル抜群」などのコメントが集まっている。
引用：「田中美久」TikTok（@mikurin48）