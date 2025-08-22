カイリー・ジェンナー、ティモシー・シャラメとの破局説をやんわり否定
2年に渡り交際するも、このところ破局説が囁かれていたティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナー。カイリーが破局説をやんわり否定したようだ。
【写真】熱愛中のティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナーがレッドカーペットデビューでラブラブ姿披露！
PageSixによると、ティモシーが先週インスタグラムにて、主演最新作『Marty Supreme（原題）』のポスターを公開。カイリーがこの投稿に、いいね！ していたようだ。
2人は、2023年から交際が噂の噂が浮上。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られるなど、親密そうな様子をキャッチされていた。その後、5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビュー。プライベートでも、一緒にNBAニューヨーク・ニックスの試合を観戦するなど度々ツーショットをキャッチされてきた。
しかし報道によると、2人はこの1か月、一度もデートを目撃されていないうえ、カイリーの誕生日だった8月10日には、ティモシーがインスタグラム・ストーリーズにて、1965年のリターンマッチでソニー・リストンを下したモハメド・アリが咆哮する有名な写真を投稿し、「大きく夢見ろ」とコメント。これを受けてかカイリーは、ジェフ・バックリィの「Lover，You Should’ve Come Over」とラビ・シフレの「Crying Laughing Loving Lying」を聴く様子をインスタグラム・ストーリーズにてシェア。2曲とも別れを歌った曲であるため、破局説が盛り上がっていた。
さらに、現地時間8月13日に『Marty Supreme』の予告編が初公開された時も、カイリーがこれをスルー。代わりにインスタグラム・ストーリーズにて、自身のブランドkhyのアイテムを紹介し、姉ケンダルや友人のヘイリー・ビーバー、ベラ・ハディッド、アレックス・コンサーニらと夜遊びを楽しむ様子をシェアしていたことが注目を集めたが、実はカイリーの代わりに母クリスと、姉のケンダルが「いいね！」していたそうだ。
なおPeopleによると、「2人がこの数週間会っていないのは、ただ単に、ティモシーがブダペストのスタジオで『DUNE／デューン 砂の惑星』の撮影をしており、カイリーにも仕事があるから」だそう。「彼女は7月に、彼の元を訪れていましたよ」と関係者が明かしており、多忙にも関わらず「上手くやって」いると伝えられた。
